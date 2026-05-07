Četrtek, 7. 5. 2026, 17.52

Razkrit razlog za odhod Helene Bonham Carter iz serije Beli lotos

Helena Bonham Carter | Helena Bonham Carter | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V javnost prihajajo nove podrobnosti o nenadnem odhodu Helene Bonham Carter iz prihajajoče četrte sezone uspešnice Beli lotos. Britanska igralka je projekt zapustila že po prvem tednu snemanja.

Kot poroča revija Variety, naj bi do odhoda prišlo zaradi ustvarjalnih razlik med igralko in ustvarjalcem serije Mikom Whitom. Težava naj bi bila predvsem v Whiteovi zahtevi po precej bolj glasni, izraziti in teatralni interpretaciji lika.

Helena Bonham Carter bi morala igrati nekdanjo zvezdnico, ki poskuša znova oživiti svojo kariero, vendar naj bi ustvarjalci hitro ugotovili, da lik "na snemanju ne deluje tako, kot so si zamislili". HBO je nato potrdil njen odhod, vlogo pa so na novo prilagodili in jo zaupali Lauri Dern.

Laura, ki je z Mikom Whitom že sodelovala pri HBO-seriji Razsvetljenje, bo po novem igrala lik s podobno vlogo v zgodbi. V novi sezoni bodo sicer nastopili še Steve Coogan, Rosie Perez, Heather Graham, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel in Chloe Bennet.

Snemanje četrte sezone se je začelo sredi aprila na francoski rivieri. Dogajanje bo postavljeno med filmski festival v Cannesu, snemalne lokacije pa vključujejo Cannes, Saint-Tropez, Monako in Pariz.

Med snemanjem tretje sezone na Tajskem naj bi prišlo do več sporov med igralci.

Serijo že dolgo spremljajo govorice o napetostih v zakulisju

Beli lotos že od prve sezone spremljajo številne govorice o napetostih med igralci in zahtevnem snemanju. Zaradi večmesečnega bivanja na luksuznih lokacijah naj bi pogosto prihajalo tako do tesnih prijateljstev kot tudi sporov.

Jason Isaacs, ki je blestel v tretji sezoni, je snemanje opisal kot "mešanico poletnega tabora in Gospodarja muh v zlati kletki", pri čemer je namignil, da so se med igralci spletle in tudi končale številne vezi.

