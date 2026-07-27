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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
11.39

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Črni panter

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 11.39

12 minut

Razkrili so novega Črnega panterja

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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David Jonsson | V novem, tretjem Črnem panterju bo v naslovni vlogi igral David Jonsson. | Foto Guliverimage

V novem, tretjem Črnem panterju bo v naslovni vlogi igral David Jonsson.

Foto: Guliverimage

Wakanda ima novega kralja – Marvel je razkril, kdo bo glavni igralec v tretjem filmu Črni panter.

Na Comic-Conu v San Diegu, največji popkulturni konvenciji na svetu, je studio Marvel razkril novega Črnega panterja. V novem, tretjem filmu iz te serije bo naslovnega junaka igral britanski igralec David Jonsson.

32-letni Jonsson v novem Črnem panterju ne bo prevzel vloge T'Challaja, ki ga je v prvem filmu igral Chadwick Boseman, temveč njegovega zdaj odraslega sina. Sprva je bilo sicer načrtovano, da bo v nadaljevanjih v glavni vlogi še naprej igral Boseman, a je ta leta 2020 umrl za rakom.

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Da ima T'Challa sina, je občinstvo že izvedelo v prejšnjem filmu Črni panter: Wakanda za vedno, v katerem je bila osrednji lik T'Challajeva sestra Shuri, ki jo je igrala Letitia Wright.

Jonsson se je ob razkritju zahvalil Marvelovi "čudoviti družini", svojo novo vlogo pa označil za "čast, privilegij in blagoslov".

V svoji desetletje dolgi karieri je sicer nanizal že kar nekaj opaznih vlog, med drugim v seriji Industrija ter filmih Veliki pohod in Osmi potnik: Romul – za to vlogo je lani dobil bafto za najobetavnejšega igralca.

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