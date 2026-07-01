Na odru Kongresnega trga je bila torkova Poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. V središču mesta so njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija, nastopili pa so tudi Helena Blagne, Irena Vrčkovnik in New Swing Quartet.

Sedemdesetletni Pestner je svojo glasbeno pot začel že kot otrok, pri petnajstih letih je zmagal na Slovenski popevki s pesmijo Trideset let. Sledile so številne uspešnice in festivalske zmage, pomemben pečat pa je pustil tudi kot dolgoletni član in umetniški vodja New Swing Quarteta ter član Alpskega kvinteta, so v sporočilu za javnost zapisali o prireditvi, ki jo pripravljata Ljubljana Festival in RTV Slovenija.

Kaj je v intervjuju za Siol.net povedal Pestner, si lahko preberete spodaj.

Legenda slovenske glasbe, tekstopiska in pisateljica Elza Budau Foto: Mediaspeed

Oglejte si, kdo vse se je udeležil koncerta Poletna noč:

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V svoji dolgoletni glasbeni karieri je posnel več kot petdeset albumov, ustvarjal za številne slovenske izvajalce in prejel vrsto najvišjih priznanj, med drugim red za zasluge Republike Slovenije in zlato piščal za življenjsko delo.

Voditelj večera in znani televizijski voditelj Boštjan Romih v družbi partnerke, sicer glasbenice Nine Pečar Foto: Mediaspeed

Na letošnji Poletni noči sta Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija nastopila pod taktirko dirigenta in glasbenega vodje Patrika Grebla, ob Pestnerju pa so poleg zgoraj omenjenih nastopili tudi Alenka Godec, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Teya, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci in Chicas.

Nekdanji predsednik vlade in pravnik Miro Cerar v družbi partnerke Mojce Stropnik Foto: Mediaspeed

Prireditev sta vodila Marjana Grčman in Boštjan Romih, ki je Pestnerja označil za umetnika, "ki je s svojo izjemno glasbeno širino in predanostjo pustil neizbrisen pečat v slovenski kulturi". Po besedah Grčman je Poletna noč eden tistih dogodkov, ki nas vedno znova spomnijo, kako bogata je zakladnica slovenske zabavne glasbe.

Predsednik OKS, gospodarstvenik in pevec Franjo Bobinac v družbi žene Polone Foto: Mediaspeed

Posnetek koncerta, ki ga je tudi tokrat sklenila skladba Elze Budau in Mojmirja Sepeta Poletna noč, bo na sporedu Televizije Slovenija prihodnji petek, Radio Slovenija pa je dogodek prenašal v neposrednem prenosu.

Dogodka se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je po koncertu zapisala: "Ob večeru, polnem nepozabnih melodij, smo skupaj praznovali 70 let izjemnega glasbenega ustvarjanja Ota Pestnerja.Njegove pesmi že desetletja povezujejo generacije, prebujajo spomine in nas opominjajo, kako močno nas lahko glasba združuje. Naj živi slovenska popevka in ljudje, ki jo s svojim talentom ohranjajo živo. Hvala za čudovit večer, Oto!"

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol, ki v Angliji brani barve Leeds Uniteda, v družbi žene, zdravnice Neže. Foto: Mediaspeed

Lanska Poletna noč je Ljubljana Festivala odprla z uspešnicami Janeza Bončine - Benča.