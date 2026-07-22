Po zdravstvenem zapletu na odru se je oglasil Andrej Šifrer

Glasbenik Andrej Šifrer, ki mu je med enim izmed nastopov pred slabima dvema tednoma zdravje povzročalo težave in je moral svoj nastop zaradi nenadne slabosti predčasno končati, se je prvič po zdravstvenem zapletu javil svojim sledilcem.

Pred slabima dvema tednoma je legendarnemu glasbeniku Andreju Šifrerju na odru v Šempetru pri Gorici ponagajalo zdravje. Svoj nastop je moral zaradi predčasno končati, saj mu je nenadoma postalo slabo.

Že kmalu po nastopu se je javil v sporočilu za javnost in takrat zapisal, da mu je med koncertom nenadoma postalo slabo, zato je moral svoj nastop končati prej, kot je želel sam. "Verjemite, da mi je zaradi tega zares težko in neprijetno," je takrat zapisal in dodal, da je opravil zdravniške preiskave, ki pa mu pravega razloga za težave niso razkrile.

Zdaj se je v prvem odzivu po zdravstvenem zapletu na odru javil svojim oboževalcem in se jim v zapisu iskreno zahvalil:

"Iskrena hvala … Za vse vaše dobre misli, klice, sporočila in podporo ob moji težavi. Danes je vse dobro. Z vnuki ob morju se človek najlažje spomni, kako dragoceni so preprosti trenutki. Hvaležen za vsak trenutek," je ob tem zapisal Šifrer, a ni pojasnil, s kakšnimi zdravstvenimi zapleti se je moral spopasti.