Po odhodu Bora Zuljana so Šank Rock ostali še brez enega člana

V začetku tedna je kitarist Bor Zuljan presenetil z novico, da zapušča dolgoletne glasbene kolege, skupino Šank Rock. Zdaj so se na to odzvali preostali člani skupine, ki je medtem izgubila še enega člana.

"Mislim, da smo s fanti iz skupine Šank Rock prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje nesmiselno, in ugotovili, da je bolje, da gremo vsak svojo pot in počnemo tisto, kar si želimo," je kitarist Bor Zuljan v ponedeljek pojasnil odločitev, da zapusti Šank Rock .

Preostali člani skupine so se sprva zavili v molk, nato pa se na družbenih omrežjih vendarle oglasili s skopim sporočilom. "Boru želimo vse dobro na njegovi nadaljnji glasbeni poti," so zapisali pevec Matjaž Jelen, basist Cveto Polak in bobnar Aleš Uranjek. Skrivnostno so dodali: "Včasih te pot pelje nazaj tja, kjer se je vse začelo … Več kmalu." Ob tem so povabili na svoj nastop v Cerknici.

Med podpisanimi pod tem sporočilom pa ni bilo klaviaturista Sama Jezovška, najmlajšega člana skupine Šank Rock, ki se je tej pridružil pred osmimi leti. Danes je postalo jasno, zakaj. Jezovšek je na družbenih omrežjih naznanil, da tudi on zapušča Šank Rock.

"Po osmih nepozabnih letih zaključujem svoje aktivno igranje s skupino Šank Rock. Težko je z besedami opisati vse trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva, ki smo jih skupaj doživeli. Ostajajo spomini, ki bodo za vedno del mene. Hvaležen sem za vsak aplavz, vsako pesem in vsakega človeka, ki nas je spremljal na tej poti," je zapisal in dodal: "Fantom iz benda pa iskrena hvala za zaupanje, podporo in nepozabno življenjsko obdobje. Ostajamo prijatelji in povezani tudi naprej. Šank Rock – keep on rockin’!"

