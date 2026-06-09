Bi šli na zmenek z nekom, ki ga poznate le sedem minut? Zdaj imate priložnost.

Planet TV pripravlja novo slovensko ljubezensko oddajo z naslovom 7 minut do zmenka, v kateri bodo iskali samske vseh starosti, pripravljene na hitro in neposredno spoznavanje. Ustvarjalci oddaje vabijo k prijavi vse, ki jih zanima drugačen pristop k zmenkom in so pripravljeni stopiti iz cone udobja.

Koncept oddaje temelji na kratkem, a intenzivnem spoznavanju. Dva neznanca se prvič srečata v studiu, kjer imata na voljo sedem minut za pogovor. V tem času odgovarjata na različna vprašanja – od lahkotnih do bolj osebnih, s ciljem, da ugotovita, ali se med njima razvije zanimanje.

Brez filtrov in dolgih dopisovanj

Oddaja želi poudariti pomen osebnega stika v času, ko številna poznanstva nastajajo prek aplikacij in družbenih omrežij. Kot poudarjajo ustvarjalci, gre za format brez filtrov, popolnih profilnih fotografij in dolgotrajnega dopisovanja – v ospredju je neposreden pogovor.

Odločitev v sedmih sekundah

Po končanem sedemminutnem pogovoru sledi ključni trenutek oddaje.

Vsak udeleženec ima nato le sedem sekund časa, da sprejme odločitev: bi šel na zmenek ali ne. Prav ta hiter preobrat ustvarja napetost in razlikuje format od klasičnih ljubezenskih oddaj. Foto: Planet TV

Vsaka epizoda bo predstavila tri pare in tri različne razplete. Pri nekaterih se bo ujela takojšnja kemija, drugi bodo potrebovali več časa, tretji pa bodo ugotovili, da iskrice preprosto ni. Končni rezultat bo odvisen od občutkov in odločitve udeležencev.

Iščejo se samski vseh generacij

K prijavi vabijo samske vseh starosti, ki so odprti za nova poznanstva in verjamejo v možnost spontanih povezav. Ustvarjalci poudarjajo, da oddaja ni omejena na določeno starostno skupino ali tip ljudi.