Peter Lovšin: Imamo najboljše športnike, zakaj ne bi bili najboljši tudi v politiki? #video

"Slovenci smo unikatni," pravi legendarni Peter Lovšin, glasbenik in nekdanji novinar, ki meni, da bi lahko tako glasbene kot športne uspehe prenesli tudi v politiko. "Imamo športnike, ki so dosegli svetovno slavo in so neponovljivi, zakaj ne bi bili najboljši tudi v politiki, v vladanju?" Izsek pogovora si oglejte že zdaj, celotna epizoda pa bo na voljo v petek!

"Že leta 1984 sem pisal pesmi sprave," je v Spotkastu povedal Peter Lovšin, ki se je izkazal za pronicljivega sogovornika, ki tako o preteklosti kot o aktualnih dogodkih govori brez dlake na jeziku. Tudi danes meni, da je to tisto, k čemur bi si morali prizadevati. Prepričan je, da smo sposobni stopiti skupaj, kar vedno znova dokazujemo kot navijači ali ob različnih dobrodelnih akcijah.

"Korektna in zabavna ideja" za boljše vladanje

Z Evo Cimbola je delil tudi svojo idejo za politično pot naprej, sploh glede na aktualno ali prejšnjo vlado, pri katerih ocenjuje, da ju glede na udeležbo na volitvah podpirata kakšni dve tretjini volivcev: "Zakaj ne bi tisti, ki vladajo, ki dobijo mandat, povabili še druge opcije? Razdelijo naj ministrska mesta, da tri četrtine dobi koalicija, eno spodobno število mest pa mogoče opozicija, in poskusijo vladati tako, da bodo zadovoljili vseh sto odstotkov ljudi," pravi Lovšin in dodaja, da se mu zdi "ideja korektna in hkrati zabavna".

Legendarni glasbenik, ki je pri 71 letih poln izkušenj, zanimivih anekdot in življenjskih uvidov, je uspehe slovenskih športnikov na zanimiv način postavil za vzor slovenskim politikom.

Izjavo Petra Lovšina si oglejte zgoraj, celotna epizoda Spotkasta pa bo na Siol.net na voljo v petek!