Glasbenik in pevec Patrik Prelec je nedavno izdal novo skladbo Rock'n'roll nebesa , o kateri je spregovoril v tokratni rubriki Hitrih 5. Spregovoril je tudi o težji preizkušnji na področju glasbe, ko mu je bilo vse prej kot lahko. "Za nekaj časa sem moral popolnoma prenehati peti in takrat sploh nisem vedel, ali bom še kdaj lahko stal na odru," iskreno pove Prelec, ki mu je glas uspelo rehabilitirati, zato danes še toliko bolj ceni vsak nastop. Kaj vse je še povedal pevec, izveste v spodnjem pogovoru.

Foto: arhiv izvajalca

Nedavno ste izdali novo skladbo Rock'n'roll nebesa. O čem govori in zakaj ste se odločili za takšen naslov?

Rock'n'roll nebesa niso kraj, ampak občutek. Tisti občutek, ki ga vsi komaj čakamo ob koncu tedna, ko za trenutek odložimo skrbi, pozabimo na obveznosti in si privoščimo svoj ventil. Zame je to glasba – trenutek, ko stopim na oder in skupaj z občinstvom živim v istem ritmu. Verjamem, da ima vsak svoja rock'n'roll nebesa, pa naj bo to koncert, druženje s prijatelji ali karkoli, ob čemer se počuti resnično živega. Prav to sporočilo sem v pesmi želel ujeti.

Oglejte si videospot:

Foto: arhiv izvajalca

Kakšna je vaša zgodba z glasilkami in težavami z glasom? Kaj se je zgodilo in kakšno je vaše stanje danes?

Težave z glasilkami so bile ena največjih preizkušenj v mojem življenju. Za nekaj časa sem moral popolnoma prenehati peti in takrat sploh nisem vedel, ali bom še kdaj lahko stal na odru. Sledila je rehabilitacija – veliko vaj in učenja pravilne tehnike petja. Zanimivo pa je, da sem po rehabilitaciji dobil nekoliko drugačen glas. Postal je bolj hripav, bolj surov in bolj rockerski, kar se danes odlično ujema z glasbo, ki jo ustvarjam. Danes je moje stanje dobro, za glas pa skrbim veliko bolj kot nekoč. Ta izkušnja me je naučila, da nič ni samoumevno, zato vsak nastop še toliko bolj cenim.

Foto: arhiv izvajalca

Pri snemanju videospota ste imeli tudi nemalo težav. Kje vse se je zataknilo in kaj je šlo narobe?

Snemanje videospota je bilo vse prej kot enostavno. Snemali smo na več zahtevnih lokacijah, med drugim tudi v kamnolomu tik ob približno 40-metrskem prepadu, kjer je bilo treba ves čas paziti na varnost. Poleg tega nam je nekaj preglavic povzročilo tudi vreme, zato smo morali določene prizore prilagajati in snemanje večkrat organizirati drugače, kot smo si sprva zamislili. Takšne stvari so del ustvarjalnega procesa, a na koncu se je ves trud poplačal. Mislim, da se ta energija, predanost in odlična ekipa čutijo tudi v končnem videospotu.

Foto: arhiv izvajalca

V videospotu za novo skladbo se pojavi tudi skrivnostna rjavolaska. Koga predstavlja in v kakšnem odnosu ste z igralko?

Lik, ki ga v videospotu odigra Lina Cigler, ni mišljen kot konkretna oseba, ampak predstavlja svobodo, strast in tisti nepredvidljivi del življenja, ki nas včasih potegne iz vsakdana. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki si jo lahko vsak razlaga po svoje in v njej najde svoj pomen. Z Lino sem sodeloval izključno profesionalno. Je odlična igralka, zelo predana svojemu delu in s svojo energijo je pomembno prispevala k celotni zgodbi videospota.

"Je odlična igralka, zelo predana svojemu delu in s svojo energijo je pomembno prispevala k celotni zgodbi videospota," je o igralki v videospotu povedal pevec. Foto: arhiv izvajalca

Poletje je že tu, z njim pa tudi glavna sezona za glasbenike. Boste v prihodnjih mesecih zelo zasedeni ali boste našli tudi kaj časa za oddih?

Poletje bo zelo pestro. Bend čaka veliko koncertov, različnih prireditev in novih priložnosti, zato se tega obdobja res veselim. Smo v vzponu in najlepši občutek je, ko lahko svojo glasbo predstaviš ljudem v živo. Verjamem, da bo letošnje poletje pomemben korak na naši glasbeni poti.

Foto: arhiv izvajalca

Ob tem že pripravljamo nove pesmi in moj prvi album, tako da ustvarjalnega dela res ne manjka. Seveda pa si bom vzel tudi nekaj dni za oddih, saj verjamem, da moraš kdaj napolniti baterije. Prav takrat pogosto nastanejo najboljše ideje za nove skladbe. Jeseni pa pripravljamo še veliko novega, zato sem prepričan, da bo druga polovica leta za nas zelo razburljiva.

"Seveda pa si bom vzel tudi nekaj dni za oddih, saj verjamem, da moraš kdaj napolniti baterije. Prav takrat pogosto nastanejo najboljše ideje za nove skladbe. Jeseni pa pripravljamo še veliko novega, zato sem prepričan, da bo druga polovica leta za nas zelo razburljiva," je povedal Prelec. Foto: arhiv izvajalca

Oglejte si še: