Petek, 17. 4. 2026, 6.38

47 minut

Nova sezona Belega lotosa v znamenju filmskega festivala v Cannesu

Beli lotos, tretja sezona | Tretjo sezono so snemali na Tajskem. | Foto Guliverimage

Ameriška televizijska mreža HBO je začela snemati četrto sezono priljubljene televizijske serije Beli lotos, ki bo tokrat v znamenju mednarodnega filmskega festivala v Cannesu. V nadaljevanju serije, ki vsako sezono raziskuje pestra življenja gostov in osebja v različnih luksuznih hotelih, bosta zaigrala Helena Bonham Carter in Steve Coogan.

Prihajajočo sezono z emmyjem nagrajene serije z originalnim naslovom White Lotus, ki jo je ustvaril, napisal in režiral Mike White, bodo snemali v Cannesu in Saint-Tropezu na francoski rivieri ter v Monaku. Čeprav bodo nekaj prizorov posneli tudi v francoski prestolnici Pariz, bo "zgodba ostala ob Azurni obali", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil HBO.

Po Havajih, Italiji in Tajski sledi Francija

Televizijska mreža je tudi razkrila, da se bo resnični luksuzni hotel s petimi zvezdicami Airelles Chateau de la Messardiere, ki stoji v Saint-Tropezu, preoblikoval v hotel White Lotus du Cap, medtem ko bo Hotel Martinez v Cannesu služil kot White Lotus Cannes.

Poleg angleške igralke Bonham Carter, ki je znana po igri v filmih čarovniškega vajenca Harryja Potterja, zgodovinski seriji Krona in znanstvenofantastičnem filmu Planet opic, ter angleškega komika Coogana bosta v seriji zaigrala tudi francoski igralec Vincent Cassel in Heather Graham.

Prve tri sezone serije Beli lotos so snemali na Havajih, v Italiji in na Tajskem, v njih pa so nastopile filmske zvezde, kot so Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James, Aubrey Plaza, Patrick Schwarzenegger in Walton Goggins.

Filmski festival v Cannesu bo letos potekal med 12. in 23. majem.

