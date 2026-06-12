Pevka, pedagoginja in mama treh otrok je v Spotkastu spregovorila o novi glasbeni preobrazbi, vzgoji, življenju s partnerjem Alenom Hodžićem ter lekcijah, ki jih je odnesla iz najtežjih življenjskih obdobij. Prisluhnite pogovoru v videu zgoraj.

Lea Sirk je ena tistih umetnic, ki se ne boji sprememb. Pravzaprav se zdi, da jih ves čas išče, tako v glasbi kot v življenju. V Spotkastu je spregovorila o novi glasbeni smeri, družini, materinstvu, odnosu do družbenih omrežij in o tem, zakaj se danes ne obremenjuje več s stvarmi, ki jih ne more spremeniti.

Po letih ustvarjanja se podaja v novo ustvarjalno obdobje, ki ga zaznamuje disco-funk zvok. Kot pravi, je dolgo iskala glasbeni izraz, v katerem bi se zares prepoznala, danes pa čuti, da je našla nekaj, kar ji omogoča popolno ustvarjalno svobodo.

Zakaj bi mi bilo dolgčas, zakaj bi se vrtela v isti smeri, če lahko grem v norost, pravi Lea Sirk. Foto: Luka Petrič

Nova glasbena smer zanjo ni le sprememba zvoka ali podobe, temveč naravno nadaljevanje poti, na kateri lahko združi vse svoje ustvarjalne plati – pevko, avtorico, multiinstrumentalistko in performerko. "Vedno sem za spremembe. Če imam občutek, da sem obstala na mestu, me začne vleči naprej," je povedala.

Uspešna tudi kot pedagoginja

Čeprav jo javnost pozna predvsem kot pevko, že vrsto let uspešno deluje tudi na področju glasbenega izobraževanja. Skupaj s sodelavci vodi glasbenoizobraževalni center Cirque, kjer mladim in odraslim pomaga razvijati pevske sposobnosti in veščine nastopanja.

Delo z ljudmi ji predstavlja posebno zadovoljstvo, saj rada spremlja njihov razvoj in napredek: "Lepo je opazovati, kako nekdo začne verjeti vase in si upa pokazati, kdo je."

Danes drugače gleda na izpostavljanje otrok

V pogovoru se ni izognila niti bolj osebnim temam. Odkrito je spregovorila o obdobju ločitve in o tem, kako danes gleda na izpostavljanje otrok v medijih in na družbenih omrežjih.

Priznala je, da jo je močno zaznamovalo obdobje, ko sta se njeni hčerki znašli na naslovnicah medijev. Takrat je znova podoživljala bolečino in stisko, ki ju je sama doživljala v času ločitve. Zaradi te izkušnje je danes do javnega izpostavljanja otrok precej bolj kritična. "Takrat mi je bilo žal, da sem ju prej javno izpostavljala – ampak življenje te uči. Iz vsake napake se nekaj naučiš in greš naprej."

Prav sposobnost, da iz težkih izkušenj vzame nauk in nadaljuje svojo pot, vidi kot eno svojih največjih prednosti: "Nisem človek, ki bi dolgo ostajal v negativnih občutkih. Dovolim si jih začutiti, potem pa iščem rešitve."

"Največkrat se mi zgodi, da imam tremo, ko sem v zelo visokih petah in moram peti nekaj počasnega. Ni trema, je bolj nelagodje," priznava pevka. Foto: Luka Petrič

"Če bi me doma čakale svečke, bi najprej pomislila, kdo bo to pospravil"

Nasmejala je tudi z odgovorom na vprašanje o romantiki. Pravi, da nikoli ni bila izrazito romantičen tip ženske in da veliko bolj kot velike geste ceni pozornost v vsakdanjih trenutkih. "Če bi me doma čakale svečke po celem stanovanju, bi najprej pomislila, da bo treba vse to pogasiti in pospraviti. Kdo se bo pa s tem ukvarjal?" je povedala v smehu.

Življenje s partnerjem, nekdanjim vrhunskim športnikom Alenom Hodžićem, opisuje kot dinamično in polno dogajanja. Pri obeh je prisotna močna želja po akciji, ustvarjanju in novih izzivih, zato pri njih doma redko zmanjka energije.

Najljubša vloga? Mama.

Čeprav jo poznamo predvsem kot glasbenico, brez razmisleka pove, da je njena najljubša življenjska vloga vloga mame. "Želim si, da bi svoje otroke čim bolje pripravila na svet. Da bodo znali iti od doma in da se bodo radi vračali domov."

Čas za družabna omrežja imam omejen na 10 minut na dan, trdi Lea Sirk. Foto: Luka Petrič

Pri vzgoji največ poudarka namenja komunikaciji, iskrenosti in odgovornosti. Družinska dinamika je ob dveh najstniških hčerah in sinu Taiju precej pestra. Z zanimanjem spremlja odraščanje deklet in priznava, da je vzgoja hčera precej drugačna od vzgoje sina. "Vsako obdobje prinese svoje izzive – ampak ravno to je zanimivo."

Brez telefonov in bližje naravi

Posebno mesto v njihovem družinskem življenju imajo skupni dopusti. Tudi letos bodo del poletja preživeli ob Gardskem jezeru, kjer kampirajo na odmaknjeni kmetiji. Tam otroci pomagajo pri skrbi za živali, veliko časa preživijo v naravi in so precej manj povezani z elektronskimi napravami kot doma: "Prve dni je običajno malo težje. Potem pa se zgodi nekaj lepega. Otroci začnejo uživati v stvareh, ki jih doma pogosto spregledamo."

"Samorefleksija je še vedno največje zdravilo, ki ga daš samemu sebi." Foto: Luka Petrič

Tudi sama se najraje sprošča v naravi. V zasebnem življenju prisega na udobje in sproščenost, medtem ko se za nastope in delo v glasbeni šoli rada uredi: "Ne zaradi videza samega, ampak zaradi spoštovanja do ljudi."

Nova glasbena doba Lee Sirk tako ni le zgodba o novem zvoku, temveč tudi zgodba o ženski, ki se ne boji rasti, spreminjati in priznati svojih napak. Morda prav zato tudi po vseh teh letih ostaja ena najbolj prepoznavnih in samosvojih slovenskih glasbenic.