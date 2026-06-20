Nina Pušlar napovedala slovo od glasbenih odrov

Slovenska pevka Nina Pušla je na družbenem omrežju Instagram napovedala, da se natanko leto dni po koncertu v Ivančni Gorici, do zdaj največjemu v njeni karieri, za nekaj časa poslavlja od odrov. Ob tem je objavila fotografije, s katerimi je še enkrat potrdila, da bo kmalu postala mama.

Poročali smo že, da je Nina Pušlar javno že več ali manj razkrila, da pričakuje naraščaj, zdaj pa je to znova potrdila z objavo na družbenem omrežju Instagram, v kateri je tudi napovedala začasno slovo od glasbenih odrov:

"Pred enim letom sem stala na odru domačega stadiona v Ivančni Gorici in doživela večer, ki ga nikoli ne bom pozabila. Moj največji koncert do danes. Skupaj smo ustvarili nekaj res posebnega. Danes, natanko leto dni kasneje, se za nekaj časa poslavljam od odrov. Pred mano je novo obdobje, ki se ga zelo veselim in ga z radovednostjo pričakujem, hkrati pa vem, da bom pogrešala vse, kar mi glasba že toliko let daje. Pogrešala bom vas. Naše koncerte, vaše objeme, nasmehe,... Hvala, ker ste že toliko let del mojega življenja in hvala, ker sem jaz lahko delček vašega," je zapisala bodoča mama.

Dodala je, da se ji zdi najlepše, da lahko s svojimi sledilci ravno ob obletnici nepozabnega večera v Ivančni Gorici deli še eno posebno poglavje njenega življenja.