Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Sobota,
20. 6. 2026,
19.44

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,60

Natisni članek

Natisni članek
Nina Pušlar

Sobota, 20. 6. 2026, 19.44

23 minut

Nina Pušlar napovedala slovo od glasbenih odrov

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,60
Nina Pušlar koncert | Slovenska pevka se začasno poslavlja od glasbenih odrov. | Foto Matic Kremžar

Slovenska pevka se začasno poslavlja od glasbenih odrov.

Foto: Matic Kremžar

Slovenska pevka Nina Pušla je na družbenem omrežju Instagram napovedala, da se natanko leto dni po koncertu v Ivančni Gorici, do zdaj največjemu v njeni karieri, za nekaj časa poslavlja od odrov. Ob tem je objavila fotografije, s katerimi je še enkrat potrdila, da bo kmalu postala mama.

Poročali smo že, da je Nina Pušlar javno že več ali manj razkrila, da pričakuje naraščaj, zdaj pa je to znova potrdila z objavo na družbenem omrežju Instagram, v kateri je tudi napovedala začasno slovo od glasbenih odrov:

"Pred enim letom sem stala na odru domačega stadiona v Ivančni Gorici in doživela večer, ki ga nikoli ne bom pozabila. Moj največji koncert do danes. Skupaj smo ustvarili nekaj res posebnega. Danes, natanko leto dni kasneje, se za nekaj časa poslavljam od odrov. Pred mano je novo obdobje, ki se ga zelo veselim in ga z radovednostjo pričakujem, hkrati pa vem, da bom pogrešala vse, kar mi glasba že toliko let daje. Pogrešala bom vas. Naše koncerte, vaše objeme, nasmehe,... Hvala, ker ste že toliko let del mojega življenja in hvala, ker sem jaz lahko delček vašega," je zapisala bodoča mama.

Dodala je, da se ji zdi najlepše, da lahko s svojimi sledilci ravno ob obletnici nepozabnega večera v Ivančni Gorici deli še eno posebno poglavje njenega življenja.

Nina Pušlar
Trendi Nina Pušlar ne skriva več nosečnosti: "Bodoča mami"
Zmagovalci Lestvice IPF največkrat predvajanih glasbenih del v letu 2025, Nina Pušlar
Trendi Kdo je skrivnostni partner Nine Pušlar?
Nina Pušlar, pevka
Trendi Nina Pušlar bo postala mama

Nina Pušlar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.