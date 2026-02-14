Čeprav imajo doma uspešno družinsko podjetje, je slovenska pevka Nina Donelli zelo preprosto dekle. Kot pravi sama, je vajena zavihati rokave in poprijeti za marsikatero opravilo, njena največja strast pa je glasba. Zaradi petja v hrvaščini se je čez leta spopadala s številnimi kritikami, ki pa je ne ganejo, saj sama dobro ve, zakaj je izbrala to pot. "Večkrat so mi rekli, da sem se tako odločila zaradi denarja in večjega trga, ampak ne, dekle pri 14 letih o tem res ne razmišlja. To je bila preprosto moja želja, ki se mi je uresničila," nam je povedala. V intervjuju je spregovorila tudi o materinstvu, odnosu s partnerjem, slabih izkušnjah z začetka kariere ter kako je iz sramežljivega in tihega dekleta postala samozavestna.

Umetniško ime Nina Donelli so ji pomagali izbrati njeni domači. Foto: Gaja Hanuna Nina Donelli, pevka iz Poljčan, na slovenski glasbeni sceni ni neznano ime. Nastopa že od svojega desetega leta, ko je na odru stala ob Alfiju Nipiču in z njim posnela tudi duet. Na samostojno pot se je podala leta 2014, ko je posnela svojo prvo pesem Zašto cure boli glava, tri leta kasneje pa je izdala še svoj prvi album. Njene pesmi na glasbenih platformah dosegajo več milijonov ogledov, med najuspešnejšimi so tako Ljubav nema kraj, Propala veza, Genijalno in Mili.



Nina Donelli, katere pravo ime je Nina Vodušek, pa ni samo pevka, je velika ljubiteljica adrenalina in hitrosti, zaposlena je v družinskem podjetju, od lanskega leta pa je tudi mamica

Za vami je skoraj leto dni porodniškega dopusta in premora od glasbenih odrov. Ste pogrešali nastopanje in stik z občinstvom?

Zagotovo. Če bi bilo po moje, bi se vrnila že prej. Po drugi strani sem pa vesela, da sem si vzela čas ter se posvetila hčerki in družini. Je pa res, da ti da občinstvo neko posebno energijo. Zdaj sem štiri konce tednov zapored imela nastope. Hvala bogu so tukaj babice, da malo pomagajo (smeh, op. p.). Zelo sem vesela, da sem posnela in izdala novo pesem Neke oči zelene ter da je vse skupaj spet zaživelo.

Rekli ste, da se na odru ne nameravate spreminjati, pa vseeno ... Glede na to, da ste postali mama, ste zdaj kot izvajalka kaj drugačni?

Porod te spremeni, saj je to življenjska izkušnja. Mogoče sem postala še bolj jaz. Glasba pa me je spremenila. Nina pred 15 leti je bila bolj tiha in sramežljiva, zdaj pa se znam bolj postaviti zase. Zdi se mi, da je s porodom to še bolj prišlo do izraza.

Vrnili ste se z novo ekipo glasbenikov. Kako to, da ste se odločili za zamenjavo?

Z Raayem sva sodelovala že pri zadnjih treh pesmih. Spot je posnel Rok Maver, z njim sodelujem že dalj časa. Sem takšna oseba, da ko imam dobro ekipo in mi nekaj ugaja, se tega držim. Za zdaj to dobro deluje, tako da mislim, da bo tudi ostalo enako.

Verjetno marsikdo ne ve, da ste, ko ste bili mlajši, nastopali z Alfijem Nipičem. Za kakšne nastope je šlo?

Z njim sem nastopala zelo veliko, skoraj vsak konec tedna, in hvaležna sem mu, da me je vzel pod okrilje. Takrat sem bila stara deset let, tako da je letos od tega že 19 let. Prvega nastopa ne bom pozabila nikoli: bilo je v Termah Čatež in zbralo se je približno tisoč ljudi. Od takrat štejem vse skupaj, saj je to bil moj prvi večji javni nastop. Z Alfijem sva imela tudi skupno pesem Jaz pa štejem dneve. Ko sem bila majhna, mi je bilo to res fascinantno. Ko sem z njim hodila na koncerte, sem ponavadi zapela do pet pesmi, bila sem njegova gostja. Mogoče sem se s tem navadila odra in izgubila malo treme, čeprav je neka pozitivna trema vedno prisotna.

Sta z Alfijem še vedno v stikih, se kaj slišita?

Tu in tam. Bolj redko, priznam. Imam pa v kratkem nastop, kjer bo on nastopil kot gost, tako da bi lahko mogoče po dolgem času spet zapela skupaj.

Svojo glasbeno pot ste uradno začeli leta 2014, ko ste v sodelovanju z Dušanom Bačićem izdali svojo prvo skladbo Zašto cure boli glava, ki je hitro postala uspešnica.

Za tisti čas, ja, imela je več kot milijon ogledov, kar je bilo za prvo pesem ogromno. Moram povedati, da so bili moji starši zelo proti temu, da pojem v hrvaščini, nad idejo res niso bili navdušeni (smeh, op. p.). Marsikdo ne podpira tega, je pa z leti vedno več ljudi, ki me poslušajo in podpirajo. Vemo, da je v Sloveniji veliko hrvaške glasbe, tudi sama sem jo poslušala in sem si tega preprosto želela. Večkrat so mi rekli, da sem se tako odločila zaradi denarja in večjega trga, ampak ne, dekle pri 14 letih res ne razmišlja o tem. To je bila preprosto moja želja, ki se mi je uresničila.

Kako je prišlo do sodelovanja z Bačićem, ki sicer piše tudi za Severino, če se ne motim?

Res je, sodeluje z več velikimi zvezdami. Pozna ga naš družinski prijatelj in tako smo navezali stike, potem pa sem šla v Zagreb, kjer so me preizkusili. Odpela sem nekaj pesmi in tako se je začelo.

Ste po tem še kaj sodelovali z njim?

Ja, napisal mi je celoten prvi album in potem še nekaj pesmi, kasneje pa sem sodelovala tudi z drugimi pisci.

"Karkoli bo želela početi, jo bom podpirala. Če bo to glasba ali karkoli drugega. Upam, da bo počela tisto, kar jo bo veselilo," je odgovorila na vprašanje, ali bi si želela, da se bo tudi njena hčerka ukvarjala z glasbo. Foto: Gaja Hanuna

Zasledila sem, da bi mlajši različici sebe povedali, naj se ne pusti preveč voditi drugim. Kaj ste mislili s tem? Ste imeli na začetku kariere kakšno slabo izkušnjo?

Seveda je bilo tudi nekaj slabih izkušenj. Zdaj vsaka pesem in projekt res odražata mene, sebe dam tako v pesem kot v videospot. Ko sem bila mlajša, pa marsičemu nisem znala reči ne, kar danes zagotovo bi. Tako da bi si rekla, naj bom bolj samozavestna in naj si več upam.

Se vam zdi, da so mladi glasbeniki na začetku kariere mogoče preveč naivni in težko rečejo ne?

Zdi se mi, da ko toliko sanjaš o nečem, preprosto privoliš v stvari, ki ti niso najbolj všeč.

Kako ste sami postali bolj samozavestni in se začeli postavljati zase?

Ravno zaradi tega, ker sem šla skozi vse to. Vedno rečem, da me je glasba spremenila v dobrem smislu in da sem zelo vesela, da to počnem, saj sem tudi na osebnem področju veliko bolj samozavestna.

O tem, zakaj pojete v hrvaščini in ne v slovenščini, ste govorili že večkrat. Ste še vedno deležni očitkov, zakaj kot Slovenka pojete v hrvaškem jeziku?

Vedno se najde kdo, ki nekaj komentira. Na začetku sem še brala komentarje, zdaj pa ne več, ker tako ali tako vem, zakaj to delam. Ljudi, ki na spletu žalijo druge, res ne razumem, sama nisem nikoli nikomur napisala žalnega komentarja. Zakaj bi? Če ti ni všeč, greš dalje. To so ljudje, ki morajo svoje frustracije dati iz sebe.

Ko je dopolnila 18 let, se je zaposlila v družinskem podjetju. Foto: Gaja Hanuna

Ste imeli z znanjem hrvaškega jezika kdaj kakšne težave?

V bistvu mi gredo jeziki kar dobro. Sem pa vmes imela tudi šolanje, kakšne so razlike med srbščino in hrvaščino, ker so Hrvati kar občutljivi, mi Slovenci pa vse malo mešamo. Pri njih je treba paziti, da ne govoriš v srbščini.

Ali tudi v prostem času poslušate hrvaško glasbo, kakšna glasba vam je všeč?

Poslušam vse – od narodnozabavne glasbe, zabavne, hrvaške, včasih tudi srbsko ... vse povprek. Slovenci imamo veliko dobre glasbe.

Bi se kdaj preizkusili tudi v slovenski glasbi? Mogoče narodnozabavni?

Zakaj pa ne? Bi. Rada poslušam Ansambel Stil, Modrijane … Če bi mi bila pesem všeč, sem za.

Je tudi velika ljubiteljica adrenalina, nekoč je tekmovala z gokarti. Od kod izvira to navdušenje, je to nekaj, kar počne tudi danes?

Pred naznanitvijo nosečnosti ste svoje zasebno življenje skrbno skrivali pred javnostjo. Kaj se je takrat spremenilo, da ste se odločili, da to vseeno delite?

Poznana sem po tem, da svoje zasebnosti nikoli nisem delila z javnostjo, saj sem želela, da prevlada glasba. Ker sem na začetku imela rizično nosečnost, sem začela odpovedati koncerte. Spomnim se, da sem imela avgusta pet koncertov in so se ljudje začeli spraševati, kaj je narobe, oziroma so že sumili, za kaj gre. Potem pa sem premišljevala, ali se povsem odklopim od družbenih omrežij ali povem. In sem povedala.

Nekaj dni po naznanitvi nosečnosti ste predstavili tudi svojega partnerja. Je bila ta odločitev še težja?

Res je, dve muhi na en mah (smeh, op. p.). Ne, da mi bilo ravno težko ... Midva sva se takrat pogovorila, in če bi on rekel ne, bi njegovo odločitev spoštovala. Tako da je bila ta odločitev skupna.

Sta s partnerjem, ki je športnik, kdaj govorila o tem, kaj bi naredila, če bi dobil kakšno ponudbo iz tujine? Bi se preselili?

Imam to srečo, da je Matic (partner, op. p.) zelo navezan na dom. Za letošnjo sezono je dobil tri ponudbe zunaj Evrope, ampak hvala bogu je toliko navezan na dom, da je rekel ne. Zdaj igra za Maribor, tako da je super. Se pa zdaj ves čas malo izmenjujeva. Dopoldne je on s hčerko, ko pa jaz pridem domov, on gre, tako da se vidiva ravno deset minut (smeh, op. p.). Zadnja dva tedna je res pestro, ampak mislim, da se kar v redu dopolnjujeva. Ne vem, ali bi se odselila. Veliko časa preživim s svojo sestro in mami, tako da res ne vem. Potreben bi bil dolg pogovor (smeh, op. p.)

Vama zaradi obveznosti in aktivnosti sploh uspe najti kaj časa zase?

Zdaj se izmenjujeva. Ob nedeljah je on prost, tako da sva največ skupaj takrat. Dokler sem še na porodniški in ne hodim v službo, smo ob dopoldnevih še vseeno skupaj, tako da za zdaj je še v redu.

Nad idejo, da bi pela v hrvaščini, njeni starši sprva niso bili navdušeni. Foto: Gaja Hanuna

Bi si želeli, da bi se tudi vaša hči, ko odraste, ukvarjala z glasbo?

Karkoli bo želela početi, jo bom podpirala. Če bo to glasba ali karkoli drugega. Matic je sicer rekel, da si želi, da je športnica (smeh, op. p.). Bomo videli, kaj jo bo zanimalo. Upam, da bo počela tisto, kar jo bo veselilo.

Marsikdo ne ve, da hodite v službo, kar je med glasbeniki redko.

Res je. Pred kratkim sem na Facebooku prebrala komentar, naj se vsi spravimo v službo. Ampak nisem odgovorila. Jaz sem se takoj po srednji šoli zaposlila v družinskem podjetju. Moja mami je bila takrat bolna in ati je rekel, naj grem v službo. Pomagati pa sem začela že pri približno 15 letih. Zelo rada hodim v službo, saj imam zaradi službe ritem. Čeprav delam v pisarni, delo ni monotono, ukvarjam se z bolj tehničnimi stvarmi in je vsak dan drugačen, zato mi je res zelo všeč. Ker sem si vedno želela postati mamica, sem vedela, da bom morala glasbo dati na stran, vseeno pa potrebuješ neki prihodek.

Zaposlitev v družinskem podjetju torej ni bila zgolj pričakovanje, da nadaljujete oziroma prevzamete delo?

Po eni strani je bilo pričakovanje staršev, sem pa zaradi tega, ker sem bila v podjetje vpeta že od 15. leta, to nekako vzela za svoje. Po drugi strani pa se mi zdi, da bi bilo glede na to, da obe s sestro hodiva v službo, neumno pustiti podjetje, ki uspešno posluje že 30 let, in ga ne bi nihče prevzel.

"Maticu (partner, op. p.) to verjetno ne bo najbolj všeč, ampak na enega izmed prvih zmenkov me je peljal na gokart in seveda sem ga premagala," nam je v smehu dejala 28-letna pevka. Foto: Gaja Hanuna

Kako ste se v času nosečnosti in po porodu spopadali s telesnimi spremembami? Se obremenjujete s svojim videzom?

Trenutno imam manj kilogramov kot pred nosečnostjo – očitno manj jem, ampak se tudi manj ukvarjam s športom (smeh, op. p.). Prej sem se res veliko ukvarjala s športom, potem pa sem zaradi rizične nosečnosti in dimeljske kile morala zmanjšati vse aktivnosti. Med nosečnostjo sem zelo pazila na prehrano, tako da sem se zredila samo za deset kilogramov. Imam srečo, da se nisem veliko zredila, če bi imela 30 kilogramov preveč, bi se obremenjevala, ampak trenutno nimam časa niti za fitnes niti za kaj drugega.

Kako pa je s pritiskom glasbene industrije na videz? Ste zaradi videza kdaj dobili kakšen negativen komentar?

Niti ne. Je pa res, da že ves čas skrbim za svoj videz. Ko sem hodila v službo, sem trikrat na teden zjutraj hodila v fitnes. Ta ura je bila moja. Telefon sem dala na stran, nisem razmišljala o ničemer, o nobeni težavi, bolj kot šport mi je bila to sprostitev. Tako da že komaj čakam, da se vrnem v službo in imam tistih 50 minut zjutraj spet zase.

Precej aktivni ste tudi na družbenih omrežjih. Mislite, da vaša dejanja, recimo objava fotografij, in videz vplivajo na mlade, predvsem na dekleta? Si želite pozitivno vplivati nanje?

Ja, ravno zato ne uporabljam aplikacij z raznimi filtri. Seveda se naličim, a fotografij ne obdelujem in ne uporabljam filtrov. Čeprav vem, da je tega vedno več, se temu izogibam. Zdaj, ko imam hčerko, mogoče na to gledam malce drugače. Upam, da bo samozavestna. Ne glede na to, ali bo suha ali debela, sploh ni pomembno, ker vem, da lahko to vodi v anoreksijo ali kaj podobnega. Mogoče se vse skupaj preveč olepšuje. Nekdo je lahko lep ne glede na to, ali ima sto ali 50 kilogramov. Pomembno je, da se ti počutiš dobro. Ampak takšen je današnji svet.

