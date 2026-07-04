"A res ni več nobenega normalnega?" se v svoji najnovejši pesmi Frajer sprašuje priljubljena pevka Nina Donelli, ki je v zasebnem življenju svojega frajerja že našla. "Mislim, da se je skoraj vsaka ženska že kdaj znašla v situaciji, ko je imela občutek, da vedno naleti na napačne fante," nam je povedala o svoji novi pesmi, katere videospot je posnela v Ljubljani. Ker je želela, da videospot izstopa in prinese nekaj zabavne energije, je v prestolnico pripeljala tudi traktor, snemanje pa je pritegnilo veliko pogledov mimoidočih.

Njene pesmi so v hrvaškem jeziku. Foto: Gaja Hanuna V tokratni rubriki Hitrih 5 gostimo Nino Donelli, pevko iz Poljčan, katere pravo ime je Nina Vodušek. 28-letnica nastopa že od svojega desetega leta, ko je na odru stala ob Alfiju Nipiču, na samostojno pot pa se je podala leta 2014. Po vrnitvi na glasbene odre, lani je namreč prvič postala mamica, zdaj predstavlja novo poletno pesem Frajer. V njej si postavlja vprašanje, ali sploh obstaja tisti pravi. V zasebnem življenju je srečo v ljubezni že našla, v zvezi je z odbojkarjem Maticem Videčnikom.

V pesmi Frajer se poigrate z zgodbo, ki jo pozna skoraj vsaka ženska. Za kaj gre?

Gre za tisti trenutek, ko si rečeš: "Pa kje so vsi normalni?" Mislim, da se je skoraj vsaka ženska že kdaj znašla v situaciji, ko je imela občutek, da vedno naleti na napačne fante. Pesem je zabavna in govori o tem, da se ne smemo zadovoljiti z nekom, ki ni pravi za nas. Včasih je bolje počakati, ker se pravi lahko pojavi, ko to najmanj pričakuješ.

Poglejte videospot za njeno pesem Frajer:

V zasebnem življenju ste svojega frajerja že našli. Ste si pred tem tudi sami kdaj rekli, ali res ni več nobenega normalnega? Ali pesem temelji na osebni izkušnji?

Seveda sem si to kdaj rekla, ampak hvala bogu ne velikokrat. Mislim, da smo si to v določenem obdobju rekle skoraj vse. Drugače pa pesem ni moja osebna zgodba, se pa zlahka najdem v njej – če ne zdaj, pa ko se spomnim preteklosti. Danes sem srečna, da sem našla svojega "frajerja", zato lahko na vse skupaj gledam z nasmehom.

Nina Donelli predstavlja novo poletno pesem Frajer. Foto: Rok Maver Če bi morali opisati sodobnega frajerja – katere so tri lastnosti, ki jih po vašem mnenju mora imeti moški, da ga lahko označimo za "pravega"?

Hm ... rekla bi spoštovanje, iskrenost in ljubezen. Seveda je pomembna tudi kemija, ampak če ni medsebojnega spoštovanja in zaupanja, dolgoročno težko deluje.

Videospot ste posneli v Ljubljani, kamor ste pripeljali tudi traktor. Kakšen je bil občutek s traktorjem se peljati po prestolnici?

To je bila zagotovo ena bolj norih izkušenj. Traktor v središču Ljubljane res ni nekaj, kar vidiš vsak dan, zato smo pritegnili kar veliko pogledov. Verjetno se je marsikdo vprašal, ali je ta, ki je prišel s traktorjem na burek, normalen (smeh, op. p.). Ravno to pa sem želela – da videospot izstopa in prinese nekaj zabavne energije.

Poletje je že v polnem zamahu. Kako ga boste preživeli, načrtujete kakšen poseben dopust?

To poletje bo predvsem delovno. Poleg vsakodnevne službe so v načrtu nastopi, trenutno še promocija nove pesmi ter na koncu dneva še partner in moja hčerkica. Trudim se, da čim več časa preživim z njima, ker čas prehitro mine in je treba ceniti vsak trenutek.

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