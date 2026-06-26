V Spotkastu z Evo je gostovala glasbenica Neisha, ena najbolj prepoznavnih slovenskih avtoric, pevk in pianistk, ki je na slovensko glasbeno sceno vstopila z izrazitim glasom, jasnim slogom in močno avtorsko držo. Pogovor je nastal ob pomembnem jubileju njene kariere in pred velikim koncertom v Križankah.

Neisha se ob dvajsetletnici glasbene poti ne ozira le nazaj, temveč predvsem naprej. Kot poudarja v pogovoru, uspeha ne razume kot enkraten vzpon ali trenutek prepoznavnosti. Zanjo je uspeh veliko bolj povezan z vzdržljivostjo, avtentičnostjo in sposobnostjo, da človek skozi leta ostane zvest sebi.

Dvajset let kariere in koncert, ki ni le še en nastop

Velik koncert v Križankah, ki se bo odvil nocoj, je Neisha opisala kot enega tistih projektov, na katere se glasbenik pripravlja dolgo časa. Ne gre le za večer na odru, temveč za proces, v katerega je vloženih ogromno vaj, organizacije, energije, sodelavcev in čustvene priprave.

V pogovoru je poudarila, da občinstvo pogosto vidi le končni rezultat, ne pa vsega dela, ki stoji za njim. Za tak večer so potrebni bend, orkester, ekipa, tehnična priprava, izbor programa in veliko notranje discipline. Pri tem priznava tudi tremo, a ne kot nekaj negativnega, temveč kot dokaz, da ji je mar.

Neža Buh, bolj znana kot Neisha, je ena najbolj prepoznavnih slovenskih avtoric, pevk in pianistk, ki je na slovensko glasbeno sceno vstopila z izrazitim glasom, jasnim slogom in močno avtorsko držo. Foto: Luka Petrič

Ob jubileju razmišlja tudi o tem, kako se je skozi leta spreminjal njen odnos do glasbene industrije. Ni glasbenica, ki bi pristajala na vsak nastop ali vsako priložnost. Pravi, da je pri izbiri projektov selektivna, saj ji je pomembneje ustvariti kakovosten dogodek kot pa zgolj nizati čim več nastopov.

Kakovost pred količino

Ena osrednjih misli pogovora je bila razlika med kvantiteto in kakovostjo. Neisha je povedala, da se ne vidi kot izvajalka, ki bi šla na dolgo turnejo z velikim številom koncertov samo zato, da bi bila ves čas prisotna. Bolj jo zanimajo posebne priložnosti, dobro pripravljeni koncerti in projekti, ki imajo dodano vrednost.

Uspeh po njenem mnenju ni v tem, da se prilagajaš vsem kriterijem okolice ali da delaš tisto, kar naj bi bilo najbolj prodajno. Pravi uspeh vidi v tem, da lahko živiš od tega, kar znaš najbolje in kar najraje počneš, ne da bi pri tem izgubil lastno integriteto. V pogovoru je bila kritična tudi do površnega razumevanja umetnosti in zabavne industrije. Po njenem mnenju se avtentičnost, iskrenost in ljubezen do dela prej ali slej začutijo. Če tega ni, občinstvo to prepozna.

"Če ni tukaj neke iskrenosti in ljubezni do tega, kar počneš, boš težko ljudi prepričal. Ljudje niso neumni," pravi Neisha in dodaja: "Ljudje ne morejo uživati, če jaz ne uživam." Foto: Luka Petrič

O pritiskih, objektifikaciji in zasebnosti

Pogovor se je dotaknil tudi manj prijetnih plati prepoznavnosti. Neisha je spregovorila o tem, kako so glasbeniki, zlasti ženske v javnem prostoru, pogosto izpostavljeni objektifikaciji, pričakovanjem in komentarjem, ki nimajo veliko skupnega z njihovim delom.

Povedala je, da je skozi leta postala veliko bolj zaščitniška do svoje zasebnosti. Ne želi, da bi se njeno zasebno življenje uporabljalo kot vsebina za medije ali kot del promocije. Po njenem mnenju javnost ni avtomatično upravičena do vseh podrobnosti iz življenja prepoznavnih ljudi.

Zdravje, stres in spanje

Eden bolj osebnih delov pogovora je bil povezan z zdravjem. Neisha je spregovorila o obdobjih utrujenosti, hormonskih spremembah, stresu in težavah s spanjem. Govorila je tudi o spalni apneji in operaciji, ki se je je lotila z zadržkom, saj je kot pevka razmišljala tudi o tem, kako bi poseg lahko vplival na njen glas.

"Spravljena sem sama s sabo v svojem miru, da gre moja energija na široko, ne k enemu otroku v dnevni sobi, ampak tridesetim v šoli," je povedala brez dlake na jeziku. Foto: Luka Petrič

Opisala je, kako naporno je živeti brez prave regeneracije in kako močno lahko pomanjkanje spanja vpliva na telo, razpoloženje, hormone, energijo in delovanje glasu. Stres je označila kot enega ključnih dejavnikov, ki lahko človeka dolgoročno načne.

Ob tem je govorila tudi o prehrani, vrtnarjenju in svojem odnosu do hrane. Neisha ne je mesa, raje ima zelenjavo, gobe in hrano, ki zraste doma ali v bližini doma. Iz pogovora je bilo čutiti, da zdravje razume celostno: kot odnos med telesom, psiho, delom, počitkom in okoljem.

Odraščanje v veliki družini

Njeno otroštvo in življenje z več brati in sestrami je bilo precej intenzivno, glasno in včasih naporno, a hkrati dragoceno. Kot prednost velike družine vidi to, da imaš ob sebi ljudi, s katerimi si povezan že od otroštva. Dotaknila se je tudi otroštva v naravi, nabiranja gob, borovnic in življenja zunaj mesta. Narava, glasba in ustvarjalnost so bili po njenih besedah pomemben del njenega odraščanja.

"Skok v prazno je lahko največje tveganje v življenju, pa tudi največje darilo." Foto: Luka Petrič

Kaj prihaja naprej?

Neisha je v pogovoru namignila, da želi v prihodnje še bolj premišljeno povezovati koncertno, pedagoško in avtorsko delo. Govorila je o selektivnosti, potrebi po tišini in regeneraciji ter o tem, da glasba potrebuje tudi odsotnost glasbe. Glas se, kot pravi, obnavlja v miru.

Po dvajsetih letih kariere se zdi, da Neisha ne razmišlja o umiku, temveč o novem načinu delovanja – bolj premišljenem, bolj svojem in bolj skladnem z življenjem, ki ga želi živeti. Pogovor v Spotkastu z Evo je tako razkril veliko več kot le priprave na koncert. Pokazal je umetnico, ki zelo dobro ve, kaj pomeni oder, kaj pomeni vztrajati in kaj pomeni ostati zvest sebi tudi takrat, ko okolje od tebe pričakuje nekaj drugega.