Na Puljskem filmskem festivalu slavil slovenski film

Slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo je v Pulju prejel zlato areno za najboljši film regionalnega programa. Nagrajen je bil tudi direktor fotografije Marko Brdar.

V sredo zvečer so v Istrskem narodnem gledališču slovesno podelili nagrade 73. Puljskega filmskega festivala - nagrade zlata arena za filme iz glavnega programa, v katerem so hrvaški filmi in hrvaške manjšinske koprodukcije, nagrado Breza za najboljši prvenec ter nagrado za najboljši film regionalnega programa.

Slednjo je prejel slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakić, producent je produkcijska hiša Temporama.

Obrazložitev nagrade za film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo:



"Film ustvarja redek filmski prostor, v katerem vsakdanjost in čarobnost sobivata brez potrebe po razlagi. Namesto da bi temo izgube in odraščanja obravnavala skozi ustaljene psihološke ali pripovedne vzorce, ju avtorica prikazuje z otroške perspektive, v kateri so domišljija, igra in čudežno enakovredni načini razumevanja sveta.



Posebej nas je navdušil izjemno bogat senzorični filmski jezik. Zvok, glasba, fotografija in scenografija se organsko prepletajo v celovito čustveno izkušnjo, ki gledalcu omogoča, da filmski svet ne le opazuje, temveč ga tudi intenzivno občuti.



Naivna estetika predstavlja temelj avtoričine poetike – navidezna preprostost postane nosilka pomenov, ki jih ni mogoče ubesediti, odločitev, da se izogne enoznačnim odgovorom, pa odpira prostor intuiciji, čustvom in osebni interpretaciji.



To nagrado podeljujemo v priznanje izjemnemu prvencu ter kot spodbudo avtoričini nadaljnji ustvarjalni poti in razvoju njenega izrazitega filmskega glasu."

Glavno nagrado, veliko zlato areno za najboljši film je v Pulju prejel film Koke režiserja Igorja Jelinovića, ki je prejel tudi zlato areno za najboljši scenarij, zlato areno za najboljšo režijo je prejel Srđan Kovačević za hrvaško-slovensko-srbsko koprodukcijo Kar je treba storiti (Ono što treba činiti), zlato areno za najboljšo produkcijo pa sta dobila Ivan Kelava in Marko Jocić za film Ohcet.

V kategoriji hrvaških manjšinskih koprodukcij je veliko zlato areno za najboljši film dobila slovenska manjšinska koprodukcija Veter govori mi (Vetre, pričaj sa mnom) v režiji Stefana Đorđevića. Za sodelovanje v tem filmu je zlato areno za najboljšo fotografijo prejel slovenski direktor fotografije Marko Brdar z obrazložitvijo: "S premišljeno kompozicijo ter izjemnim občutkom za prostor, svetlobo in čas kamera vzpostavlja intimen dialog z glavnimi liki ter daje obliko čustvom, ki ostajajo neizrečena."

Mladinski film Elvis Škorc je v Pulju nagradilo otroško občinstvo, v različne filmske programe Puljskega filmskega festivala pa se je letos skupaj uvrstilo 13 slovenskih filmov. Vsi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

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