Letošnja izvedba Melodije Jadrana, ki je v Splitu potekala od 25. do 28. junija, je prvič postregla tudi s slovenskim izvajalcem. Na festivalu je nastopil Luka Basi z balado Za nas.

Kot so zapisali organizatorji festivala, Split že desetletja velja za eno najpomembnejših glasbenih središč Hrvaške. Mesto z bogato glasbeno tradicijo, festivali in kulturno dediščino vsako poletje privabi obiskovalce iz vse Evrope, glasba pa ostaja eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov.

Melodije Jadrana v ambientu Galerije Meštrović združujejo prepoznavna imena hrvaške glasbe. Na njihovem odru so v preteklih letih nastopili Jelena Rozga, Petar Grašo, Nina Badrić, Doris Dragović, Vanna, Jole, Tonči Huljić, Jacques Houdek, Marko Tolja, Marko Kutlić in številni drugi.

Basi: To mi pomeni ogromno

Basi je ob tem povedal: "Split ima posebno energijo. Ko prideš sem, hitro razumeš, zakaj ima tako pomembno mesto v hrvaški glasbi. Zato mi pomeni ogromno, da sem prav tukaj postal prvi Slovenec na odru Melodij Jadrana. To razumem kot veliko priznanje in kot lep znak, da glasba povezuje ljudi in mesta tudi prek meja."