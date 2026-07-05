Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
6.55

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Melodije morja in sonca glasba

Nedelja, 5. 7. 2026, 6.55

32 minut

Na 45. Melodijah morja in sonca slavila Mef in Marina Martensson

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Melodije morja in sonca

Velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca sta postala Drago Mislej Mef in Marina Martensson s skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega glasbenika je letos pripadla glasbeni skupini Ranr, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost.

V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno odločali glasovi strokovne žirije, radijskih postaj, občinstva v Avditoriju in širše javnosti s telefonskim glasovanjem. Pesem Drugačna je le noč je pri tem zbrala najvišji skupni seštevek točk. Zmagovalna pesem je prejela 12 točk strokovne žirije in 12 točk radijskih postaj, občinstvo v dvorani pa ji je podelilo osem točk. S telefonskim glasovanjem so jima gledalci in poslušalci namenili še sedem točk.

Posebna priznanja legendam, avtorjem in mladim glasbenikom

Na festivalu so letos podelili več posebnih strokovnih priznanj, pri čemer so dobitnike k sodelovanju povabili in nagradili že vnaprej. Nagrado MMS legenda je prejel Oto Pestner, nagrado MMS avtor Drago Mislej Mef, nagrada MMS bodočnost pa je romala v roke mlade skupine Ranr. Drago Mislej Mef je s skupno zmago in strokovnim priznanjem za avtorja na letošnjem festivalu osvojil kar dve nagradi.

Skupina Ranr je ob tem prejela še nagrado Danila Kocjančiča, ki jo strokovna žirija podeljuje obetavnim glasbenikom. Kot povsem novo priznanje so letos uvedli posebno nagrado idejnega očeta festivala Bertija Rodoška, ki jo po svoji izbiri podeljuje festivalski bend. Nova nagrada je pripadla izvajalcu Leanu Kozlarju Luigiju.

Na jubilejnem festivalu nastopilo 14 izvajalcev

Za veliko nagrado jubilejnih 45. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev. Ob spremljavi benda v živo so nastopili Il Divji, Gašper Rifelj, Anna, Poveri ma belli, Balladero, Kikifly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Kavč, Gal Gjurin, Daniel Popović, Eva Kovačič ter trije povabljeni nagrajenci Oto Pestner, skupina Ranr in duet Mef in Marina Martensson. Program sta ponovno povezovala Lorella Flego in Mario Galunič.

Fotogalerija
1
 / 69

Strožja pravila proti uporabi umetne inteligence

Jubilejna izvedba festivala je prinesla številne novosti in strog boj proti strojni produkciji glasbe. Snovalci dogodka so namreč letos izrecno omejili in prepovedali uporabo umetne inteligence ter avtorskih platform pri ustvarjanju glasbe, saj so želeli zaščititi človeško kreativnost. Regionalni RTV center Koper-Capodistria je dobitniku nagrade Danila Kocjančiča kot novo nagrado namesto studijskih ur letos ponudil samostojen koncertni nastop v živo v oddaji Radio Live.

Nina Strnad
Trendi "Bilo je obdobje, ko sem se res spraševala, kam vse skupaj pelje"
Evrovizija 2026 Dunaj
Trendi Evroviziji se pridružuje nova država
Džejla Ramović
Trendi Je mladi hrvaški zvezdnik prevzel dekle znanemu slovenskemu pevcu?
Luka Basi
Trendi To je Luki Basiju uspelo kot prvemu Slovencu
Melodije morja in sonca glasba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.