Finskemu popzvezdniku in violinistki, ki veljata za prepričljiva favorita prihajajoče Evrovizije, bi lahko obete za zmago pokvaril mladi Grk. 27-letni Akylas se bo na Dunaju predstavil z odštekano pesmijo Ferto, ki je kritika sodobne potrošniške družbe, kapitalizma in pohlepnosti po materialnih dobrinah. Stavnice ga trenutno postavljajo na drugo mesto in mu napovedujejo 14-odstotno možnost za zmago, medtem ko vodilnima Fincema pripisujejo 34 odstotkov.

Grčija je na izboru za Pesem Evrovizije do zdaj slavila le enkrat, zmago jim je leta 2005 prinesla Helena Paparizou s pesmijo My Number One. Največjega evropskega glasbenega tekmovanja se udeležujejo od leta 1974 (šestkrat so se sodelovanju odpovedali), za razliko od številnih drugih držav pa se lahko pohvalijo z dejstvom, da tekmovanja nikoli niso končali na zadnjem mestu. V prvih letih po prelomu tisočletja je Grčija rezultatsko gledano veljala za eno najuspešnejših držav na Evroviziji, obdobje med letoma 2014 in 2019 je bilo zanje nekoliko manj uspešno, po letu 2020 pa so znova zacveteli.

Obeta se jim dober rezultat

Po več kot 20 letih bi se lahko Evrovizija prihodnje leto znova vrnila v Atene, saj grškemu predstavniku letošnje stavnice napovedujejo boj za zmago. 27-letni glasbenik bo državo zastopal s pesmijo Ferto, na evrovizijskem odru pa se bo prvič predstavil že v torkovem predizboru, ko se bosta za preboj v veliki finale borila tudi favorita Finca. Nastopil bo pod zaporedno številko štiri.

Grčija je na stavnicah, ki merijo možnosti posameznih držav za zmago na Evroviziji, na visokem drugem mestu. Njihova možnost za zmago je trenutno 14-odstotna, za vodilnima Fincema pa zaostajajo za 20 odstotkov. Tik za petami Grku je danski predstavnik Søren Torpegaard Lund, ki mu z 11 odstotki stavnice napovedujejo tretje mesto.

Ljubitelji evrovizijske popevke, ki vsako leto napovedujejo rezultate prihajajočega tekmovanja, so predstavnika Grčije na lestvici uvrstili nekoliko nižje. Svoje glasove je po principu evrovizijskega tekmovanja oddalo 43 klubov OGAE, med njimi tudi slovenski, mlademu Grku pa so namenili 180 točk in s tem šesto mesto. Na prva tri mesta so postavili Finsko (459 točk), Dansko (355 točk) in Avstralijo (289 točk).

Grškemu predstavniku letošnje stavnice napovedujejo boj za zmago.

Mladi glasbenik z avtentičnim zvokom in močno odrsko prezenco Akylas si je širšo prepoznavnost pridobil leta 2024 z uspešnico Atelié. Glasbeno se je izobraževal na glasbeni šoli v Serresu, svoje sposobnosti nastopanja nadaljeval na gledaliških delavnicah v Solunu, kasneje pa se z namenom uresničitve glasbenih sanj preselil v Atene. Pozornost javnosti in glasbene industrije je pritegnil z objavo priredb na omrežju TikTok, kasneje pa si je ustvaril sloves zabavnega izvajalca, ki večkulturni slog združuje z močno grško identiteto.

Naslov pesmi Ferto, s katero se bo predstavil na Evroviziji, lahko prevedemo kot Prinesi, besedilo pa govori o pohlepu, pretiranem potrošništvu in družbi, ki nikoli ni zadovoljna s tem, kar ima, ampak ves čas hrepeni po več – več ljubezni, več pozornosti, več imetja. Hkrati pa je tudi poklon njegovi mami, saj se spominja finančnih stisk, s katerimi so se spopadali v njegovem otroštvu. Njegov nastop in pesem nekoliko spominjata na predstavo Finca Käärije in njegovo pesem Cha Cha Cha, ki je leta 2023 osvojila srca občinstva. Gre namreč za odštekano skladbo, ki utegne s plesnimi ritmi prepričati številne gledalce.

Nastop v avstrijski prestolnici si je zagotovil z zmago na grškem nacionalnem izboru Sing For Greece. Zmagovalca je odločila kombinacija glasov domače žirije (25 odstotkov), glasov mednarodne žirije (25 odstotkov) in glasov občinstva (50 odstotkov). Akylas je največ glasov dobil prav v vseh sklopih in tako postal predstavnik Grčije na 70. tekmovanju za Pesem Evrovizije na Dunaju.

Nastop mladega Grka nekoliko spominja na predstavo Finca Käärije iz leta 2023.

Slovenija je med petimi državami (poleg Španije, Islandije, Irske in Nizozemske), ki letošnjo Evrovizijo zaradi sodelovanja Izraela bojkotira . Sodelovanju se medtem niso odpovedale preostale države nekdanje Jugoslavije, ki jim stavnice letos napovedujejo solidne rezultate. Hrvaška je trenutno na 13. mestu, Srbija na 23., Črna gora pa na predzadnjem, 34. Vsem napovedujejo preboj v finalni večer, vse države pa se bodo predstavile že v prvem torkovem polfinalu, ki je na sporedu 12. maja.

