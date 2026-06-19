Mineva 15 let, odkar se je poslovil pribljubljeni slovenski glasbenik Branko Jovanović Vunjak, bolje znan pod umetniškim imenom Brendi. Slovenski veseljak je slovel po poskočnih pesmih, ki so opevale predvsem življenja običajnih slovenskih ljudi in njihovih zabavnih in ljubezenskih prigod. Najbolj znane izmed njih so Marjanca, Povej mi Marina, Ona sanja Pariz in mnoge druge. Na slovenski sceni, na kateri je pustil neizbrisen pečat, je Brendi ustvarjal več kot 25 let. Bil je tudi član znane zasedbe Don Juan ter dueta Korado in Brendi. Umrl je 19. junija 2011, ko mu je nekaj ur po nastopu v Lipici odpovedalo srce. Danes njegovo glasbeno zapuščino v svojem prepoznavnem slogu nadaljuje njegov sin Dejan Vunjak s svojimi Barabami.

Glasbenik, pevec in avtor Brendi (Branko Jovanović Vunjak) se je rodil 28. aprila 1962 v Šentjerneju na Dolenjskem. Živel je pri rejniški družini Kromar na Rojah, po končani osnovni in srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani pa je začel intenzivneje nastopati na veselicah in v šolah. Svoje prve pesmi je začel pisati že v osnovni šoli. Večinoma je bil znan kot glasbenik, ki je nastopal s kitaro, učil pa se je tudi violine.

V vojski je igral v skupini Artiljerac, kasneje pa je z različnimi ansambli nastopal po ljubljanskih kavarnah in barih. Z Draganom Trivičem (kasnejšim bobnarjem skupine Agropop) sta ustanovila skupino Beli med in nastopala na veselicah. Zatem ga je v skupino Randez-Vous povabil Miro Čekeliš, a v njej ni ostal dolgo, kmalu se je pridružil ansamblu Amadeus Toneta Dimnika - Čoča (bobnarja skupine Gu-Gu).

Brendi je v duetu sodeloval z glasbenikom Koradom Buzetijem, njuna skupina pa se je imenovala Korado in Brendi. Foto: Mediaspeed

Obdobje sodelovanja z mlado zvezdniško pevko Hajdi Korošec

Po odhodu iz skupine Amadeus je Brendi ustanovil znano skupino Don Juan ter že kmalu izdal tudi zelo uspešno ploščo Mandarina, ki so jo prodali v nakladi sto tisoč izvodov. V tem obdobju je sodeloval tudi z mlado pevko Hajdi Korošec, ki je v 90. letih v Sloveniji postala zvezda in bila njegova varovanka. Zanjo je napisal številne pesmi, kot so: Naš kuža, Nisem važna, Oblečem si oblekico in druge.

Brendi v družbi sina Dejana Vunjaka in hčerke Tine (Vunjak) Zavrl Foto: Facebook/Dejan Vunjak

Obdobje delovanja skupine Don Juan in dueta Korado in Brendi

Leta 1996 je razpadla tudi skupina Don Juan in Brendi je svojo glasbeno kariero nadaljeval v duetu s Koradom Buzetijem (umrl leta 2020), njuna skupina pa se je imenovala Korado in Brendi. V tem obdobju je Brendi veliko nastopal tudi samostojno in se s svojimi skoraj ponarodelimi skladbami usidral v srca svojih številnih oboževalcev.

Na solo glasbeni poti je ustvaril številne glasbene albume, med njimi Poznajo me, da sem baraba (1993), Kaži na kraju nešto lijepoga (1999) (plošča namenjena tudi za hrvaško tržišče), Ustavi se (2000), Kje si našla tega kretena (2004), Kaj me briga (2005) ter Ne toči suze na jasoku. Poleg tega je izdal tudi številne druge solo kompilacije ter albume v duetu s Koradom: Hej, Slovenija (1995), Mustafa (1996), Nocoj je ena luštna noč (1997) ter druge.

Foto: Mediaspeed

Brendi pa ni bil znan le kot odličen glasbenik, ki je znal na svojih nastopih zabavati množice, ampak tudi kot odličen avtor svojih skladb, saj je pisal tudi za druge izvajalce, med drugim za veliko še danes znanih glasbenih imen: Vilija Resnika, Pop Design, Heleno Blagne, Natalijo Verboten, Bazar in druge. Že v 80. letih je ustanovil založbo Mandarina, ki deluje še danes, vlagal je tudi v nepremičnine v Ljubljani in na Krku ter se podal tudi v turistične vode.

Branko Jovanović Vunjak - Brendi v družbi pevke Helene Blagne, s katero je sodeloval tudi na glasbenem področju. Foto: Mediaspeed

Pred oboževalci in na odru do zadnjega diha

Leta 2010 je z jubilejnim koncertom, na katerem so nastopili tudi številni prijatelji iz slovenske glasbene scene, praznoval 25. obletnico glasbenega ustvarjanja

Brendi je bil na odrih in v glasbenih vodah aktiven in prisoten vse do zadnjega diha, saj je 19. junija 2011 umrl le nekaj ur po nastopu v Lipici, potem ko mu je odpovedalo srce. Star je bil le 49 let. Za seboj je pustil leta 1988 rojeno hčerko Tino in leta 1993 rojenega sina Dejana Vunjaka, ki še danes na odrih neguje očetovo glasbeno zapuščino in izdaja svoje nove avtorske uspešnice. Dejan se je že mlad preizkusil kot igralec, kot voditelj v voditeljskem tandemu pa se je predstavil tudi na eni izmed televizijskih oddaj na nacionalni televiziji.

Vunjak ob 40. obletnici Brendijeve glasbe s posebnima koncertoma

Zapuščino svojega očeta Brendija danes s svojo spremljevalno skupino Brendijeve barabe nadaljuje njegov sin Dejan Vunjak. Foto: Ana Kovač

Letos Brendijev sin Dejan Vunjak, ob 40. obletnici Brendijeve glasbe, pripravlja tudi edinstvena koncerta, na katerih bo preigraval zapuščino velike Brendijeve glasbene zakladnice. Koncerta bosta novembra, prvi v ljubljanski Hali Tivoli, drugi pa v mariborski dvorani Tabor.