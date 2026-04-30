Legendarna igralka Meryl Streep je razkrila, da je vlogo Mirande Priestly v filmu Hudičevka v Pradi sprva zavrnila, nato pa si je premislila šele, ko je dosegla podvojeno plačilo.

Meryl Streep je med promocijo nadaljevanja komedije iz leta 2006 Hudičevka v Pradi 2 priznala, da je že ob branju prvega scenarija nemudoma vedela, da bo film uspešnica. A kljub temu je prvo ponudbo zavrnila, saj se je zavedala lastne vrednosti. Ko je zahtevala dvakrat višji honorar, so producenti takoj pristali.

Ob tem je dodala, da je šele pri 56 letih dojela, da lahko samozavestno zahteva, kar si zasluži. Takrat je celo razmišljala o upokojitvi, a jo je prav ta odločitev spodbudila k novemu ustvarjalnemu zagonu.

Čeprav je bila Streepova tik pred tem, da se umakne iz igralskega sveta, ji je prav ta film odprl novo poglavje. Po Hudičevki v Pradi je sledilo izjemno plodno obdobje, ki je vključevalo tudi oskarja za film Železna lady leta 2012 ter uspešnice, kot sta Ljubezen, ločitev in nekaj vmes in Mamma Mia!.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci in Emily Blunt na promociji filma v Londonu. Foto: Guliverimage

Nova zgodba, ista igralska zasedba

Hudičevka v Pradi 2 je v kinematografe prišla ravno v teh dneh, 20 let po izvirniku. Tudi v nadaljevanju lahko gledamo originalno glavno zasedbo; poleg Meryl Streep, še Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanleyja Tuccija. Zgodba tokrat raziskuje spremenjeni svet medijev, kjer se Miranda (Meryl Streep) sooči s svojo nekdanjo asistentko Emily (Emily Blunt), zdaj vplivno poslovno tekmico, v času upadanja tiskanih medijev.

Ustvarjalci so idejo za nadaljevanje razvijali več let, a so čakali na pravo zgodbo, ki bi odražala sodobne spremembe v novinarstvu, založništvu in politiki. Prav ta premik v svetu je ponudil novo, aktualno perspektivo.

Poleg znanih obrazov so se nadaljevanju pridružila tudi nova imena, med njimi Kenneth Branagh, Lucy Liu in Simone Ashley. Film že zdaj prejema pozitivne prve odzive, kritiki pa hvalijo igralsko zasedbo in aktualno tematiko.

Hudičevka v Pradi, posnet po romanu Lauren Weisberger iz leta 2003, je leta 2006 doživel velik komercialni in kritični uspeh. Film je Streepovi prinesel zlati globus ter nominacijo za oskarja. Zgodba spremlja mlado novinarko Andy Sachs (Anne Hathaway), ki začne delati za neizprosno urednico modne revije Mirando Priestly. Lik naj bi bil delno navdihnjen po legendarni urednici Voguea Anni Wintour, pri kateri je Weisbergerjeva nekoč delala kot asistentka.