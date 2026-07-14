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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
14. 7. 2026,
21.25

Osveženo pred

26 minut

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Madonna album Billboardova lestvica lestvica

Torek, 14. 7. 2026, 21.25

26 minut

Madonna z novim albumom naravnost na prvo mesto ameriških lestvic

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Madonna, pevka | Madonna je zapisala, da je sanjala, da bo "to poletje ljudi pripravila k plesu". "Sanje se zares uresničijo," je še dodala popikona. | Foto Profimedia

Madonna je zapisala, da je sanjala, da bo "to poletje ljudi pripravila k plesu". "Sanje se zares uresničijo," je še dodala popikona.

Foto: Profimedia

Popikona Madonna je s svojim novim studijskim albumom Confessions on a Dance Floor II, ki je izšel 3. julija, pristala na prvem mestu ameriških lestvic albumov. Po podatkih revije Billboard je plošča najbolje prodajani album v ZDA. Na Instagramu se je popzvezdnica že zahvalila svojim oboževalcem za ta uspeh, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Besede ne morejo izraziti, kako hvaležna in presenečena sem nad neverjetnim odzivom, ki ga je prejel Confessions on a Dance Floor II," je 67-letnica zapisala na Instagramu. Med drugim je še dodala, da je sanjala, da bo "to poletje ljudi pripravila k plesu". "Sanje se zares uresničijo," je zapisala Madonna.

Na Instagramu je delila tudi objavo svoje založbe Warner Records, v kateri je zapisano, da je album Confessions II dosegel prvo mesto na 13 lestvicah po vsem svetu, vključno z ZDA, Avstralijo, Združenim kraljestvom, Španijo in Kanado.

V družbi Beatlov, Taylor Swift in Draka

Njen novi album je nadaljevanje uspešnega albuma iz leta 2005 Confessions on a Dance Floor, na katerem so singli, kot so I Feel So Free, Danceteria in One Step Away. Mnogi kritiki so ga že označili za njen najboljši album po Confessions I, ki je sicer prejel grammyja za najboljši album elektronske oziroma plesne glasbe.

V prvem tednu po izidu je dosegel 134 tisoč prodanih izvodov, poročajo tuji mediji, ki so se razpisali tudi o tem, kolikokrat je glasbenica s svojimi albumi kraljevala na vrhu lestvic. Od albuma Like a Virgin iz leta 1984 je doslej z desetimi albumi pristala na prvem mestu. Poleg tega pa je postala šele četrta izvajalka, ki je dosegla deset uvrstitev na prvem mestu tako na lestvicah Billboard 200 kot na Hot 100. Enako so dosegli še Beatli, Taylor Swift in Drake.

Nazadnje je prvo mesto na lestvicah dosegla s svojim prejšnjim albumom Madame X iz leta 2019.

Žan Serčič
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