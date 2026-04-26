Nedelja, 26. 4. 2026, 12.30
1 ura, 13 minut
Hitrih 5
Larisa Sreš: energična pevka, ki jo je glasba prevzela že kot majhno deklico #video
Mlado in energično pevko iz Prekmurja ljubezen do glasbe in petja privlači že od mladih nog, kmalu pa bo stopila še stopničko višje in postala tudi profesorica glasbe. Larisa Sreš prihaja iz glasbene družine, z glasbo se ukvarjata tako njena starša kot brat, njena največja želja na nadaljnji poti pa je, da ljudje spoznajo njo in njene pesmi. "Še naprej si želim ustvarjati svojo glasbo, saj lahko vanjo vključim delček sebe in me tako občinstvo še bolj začuti," nam je povedala.
Predstavljate nov videospot in pesem Ne boš me kar tako!. Kaj želite s to pesmijo sporočiti?
Moja nova pesem Ne boš me kar tako! še vedno ostaja v mojem stilu. Gre za pesem, ob kateri se lahko pleše in zabava. V njej se slišita harmonika in malo country pridiha. Po vsebini je nekoliko drugačna od preostalih mojih pesmi – govori o tem, da se dekleta ne damo kar tako in da se morajo fantje za nas malo bolj potruditi. Res sem hvaležna za vse lepe odzive in upam, da si jo bodo poslušalci večkrat zavrteli in ob njej zaplesali.
Poglejte videospot:
Pesem je poskočna in energična. Vam bolj ustreza petje takšnih pesmi ali uživate tudi v baladah?
Zelo rada imam poskočne pesmi, saj sem tudi sama precej energična. Najbolj uživam, ko na odru plešem, skačem in se skupaj z občinstvom zabavam. Zato je tudi večina mojih pesmi takšna. Imajo pa tudi balade prav posebno mesto zame, dobro se počutim tudi ob prepevanju balad. Moja prva pesem, ki sem jo v celoti napisala sama, je prav balada z naslovom Tabu, ob njenem snemanju pa sem zelo uživala.
Larisa Sreš je velika ljubiteljica slovenske glasbe. Koliko časa že pojete in od kod izvira vaša ljubezen do glasbe?
Pojem že od mladih nog. Prihajam iz glasbene družine, zato me je glasba prevzela že kot majhno deklico. Spomnim se, da so nas v prvem razredu osnovne šole vprašali, kaj si želimo postati po poklicu, in jaz sem že takrat odločno rekla, da bom pevka. Potem sem začela obiskovati glasbeno šolo, kjer sem igrala klavir, kasneje pa sem končala Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru. Trenutno študiram glasbeno pedagogiko na fakulteti v Mariboru in v tem res uživam. Še malo mi manjka, da dokončam študij in postanem profesorica glasbe. Moje življenje je zares obdano z glasbo. Najraje v življenju pojem in igram na klavir.
S čim se poleg petja še ukvarjate? Imate kakšen poseben in zanimiv hobi?
Glasba je velik del mojega življenja in ji posvetim največ časa. Tudi ko nisem na odru, rada ustvarjam v studiu, poslušam glasbo ali grem na kakšen koncert. V prostem času pa se rada družim s prijatelji, grem na sprehod ali preberem kakšno knjigo. Sem precej družabna oseba, zato rada preživljam čas v dobri družbi.
Kaj si želite na svoji glasbeni poti doseči, kakšne so vaše sanje?
Rada bi, da ljudje spoznajo moje pesmi in mene. Najraje nastopam na veselicah in raznih zabavah. Ko se lahko zabavam skupaj z občinstvom, je to zame najboljši občutek. Večina mojih pesmi je prav takšnih, da se lahko nanje pleše in ob njih zabava. Da skupaj z občinstvom pozabimo na skrbi in se prepustimo glasbi. Še naprej si želim ustvarjati svojo glasbo, saj lahko vanjo vključim delček sebe in me tako občinstvo še bolj začuti.
