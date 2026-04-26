Mlado in energično pevko iz Prekmurja ljubezen do glasbe in petja privlači že od mladih nog, kmalu pa bo stopila še stopničko višje in postala tudi profesorica glasbe. Larisa Sreš prihaja iz glasbene družine, z glasbo se ukvarjata tako njena starša kot brat, njena največja želja na nadaljnji poti pa je, da ljudje spoznajo njo in njene pesmi. "Še naprej si želim ustvarjati svojo glasbo, saj lahko vanjo vključim delček sebe in me tako občinstvo še bolj začuti," nam je povedala.

Člana skupine Avantura sta tudi Larisin oče in brat. Foto: Osebni arhiv Larise Sreš Larisa Sreš je pevka skupine Avantura, nekdanje spremljevalne zasedbe Tanje Žagar in pokojne Simone Weiss. Vrsto let je v skupini pela njena mati, v začetku leta 2022 pa jo je na mestu nasledila hči. Z njo na čelu je skupina izdala že več avtorskih pesmi. Po uspešni priredbi pesmi Vzela sem si Štajerca, ki so jo preoblekli v prekmursko narečje in poimenovali Zela san si Prekmurca, mlada pevka zdaj predstavlja novo skladbo, za katero je posnela tudi videospot. Ne boš me kar tako! je napisal njen brat Samo Sreš, Larisa pa pravi, da so ji prav takšne poskočne pesmi najbolj pisane na kožo, saj je tudi sama zelo energična.

Predstavljate nov videospot in pesem Ne boš me kar tako!. Kaj želite s to pesmijo sporočiti?

Moja nova pesem Ne boš me kar tako! še vedno ostaja v mojem stilu. Gre za pesem, ob kateri se lahko pleše in zabava. V njej se slišita harmonika in malo country pridiha. Po vsebini je nekoliko drugačna od preostalih mojih pesmi – govori o tem, da se dekleta ne damo kar tako in da se morajo fantje za nas malo bolj potruditi. Res sem hvaležna za vse lepe odzive in upam, da si jo bodo poslušalci večkrat zavrteli in ob njej zaplesali.

Pesem je poskočna in energična. Vam bolj ustreza petje takšnih pesmi ali uživate tudi v baladah?

Zelo rada imam poskočne pesmi, saj sem tudi sama precej energična. Najbolj uživam, ko na odru plešem, skačem in se skupaj z občinstvom zabavam. Zato je tudi večina mojih pesmi takšna. Imajo pa tudi balade prav posebno mesto zame, dobro se počutim tudi ob prepevanju balad. Moja prva pesem, ki sem jo v celoti napisala sama, je prav balada z naslovom Tabu, ob njenem snemanju pa sem zelo uživala.

Larisa Sreš je velika ljubiteljica slovenske glasbe. Foto: Osebni arhiv Larise Sreš Koliko časa že pojete in od kod izvira vaša ljubezen do glasbe?

Pojem že od mladih nog. Prihajam iz glasbene družine, zato me je glasba prevzela že kot majhno deklico. Spomnim se, da so nas v prvem razredu osnovne šole vprašali, kaj si želimo postati po poklicu, in jaz sem že takrat odločno rekla, da bom pevka. Potem sem začela obiskovati glasbeno šolo, kjer sem igrala klavir, kasneje pa sem končala Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru. Trenutno študiram glasbeno pedagogiko na fakulteti v Mariboru in v tem res uživam. Še malo mi manjka, da dokončam študij in postanem profesorica glasbe. Moje življenje je zares obdano z glasbo. Najraje v življenju pojem in igram na klavir.

S čim se poleg petja še ukvarjate? Imate kakšen poseben in zanimiv hobi?

Glasba je velik del mojega življenja in ji posvetim največ časa. Tudi ko nisem na odru, rada ustvarjam v studiu, poslušam glasbo ali grem na kakšen koncert. V prostem času pa se rada družim s prijatelji, grem na sprehod ali preberem kakšno knjigo. Sem precej družabna oseba, zato rada preživljam čas v dobri družbi.

Kaj si želite na svoji glasbeni poti doseči, kakšne so vaše sanje?

Rada bi, da ljudje spoznajo moje pesmi in mene. Najraje nastopam na veselicah in raznih zabavah. Ko se lahko zabavam skupaj z občinstvom, je to zame najboljši občutek. Večina mojih pesmi je prav takšnih, da se lahko nanje pleše in ob njih zabava. Da skupaj z občinstvom pozabimo na skrbi in se prepustimo glasbi. Še naprej si želim ustvarjati svojo glasbo, saj lahko vanjo vključim delček sebe in me tako občinstvo še bolj začuti.

Preberite še: