Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
12. 5. 2026,
7.58

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Evrovizija

Torek, 12. 5. 2026, 7.58

19 minut

Lahko Slovenci glasujemo na Evroviziji, čeprav ne sodelujemo?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Evrovizija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nocoj se s prvim polfinalom na Dunaju začenja letošnji izbor pesmi Evrovizije. Slovenija na tekmovanju tokrat ne sodeluje, slovensko občinstvo pa lahko kljub temu prispeva svoj glas, a na nekoliko drugačen način kot v preteklih letih.

V areni Wiener Stadthalle na Dunaju se ob 21. uri začenja prvi polfinale letošnje, jubilejne 70. Evrovizije. Slovenija na njej nima svojega predstavnika, RTV Slovenija se je zaradi nasprotovanja sodelovanju Izraela odločila za bojkot in tekmovanja tudi ne bo prenašala. Namesto tega nacionalna televizija v evrovizijskem tednu predvaja tematski sklop Glasovi Palestine.

Evrovizija 2026
Trendi Kaj bodo na TV Slovenija predvajali namesto Evrovizije?

Kje gledati Evrovizijo?

Slovensko občinstvo bo Evrovizijo lahko spremljalo na sodelujočih radiotelevizijah, ki so jim dostopne, na primer na hrvaški HRT in avstrijski ORF, brezplačen prenos pa bo tudi na uradnem evrovizijskem kanalu na platformi YouTube.

Lahko Slovenci glasujemo?

Brez sodelovanja na tekmovanju za slovensko občinstvo letos ne bo niti klasičnega glasovanja, a bo kljub temu mogoče oddati glas za favorite. Tokrat bodo slovenski glasovi vključeni v enotni glas preostanka sveta oziroma Rest Of The World, kot imenujejo seštevek glasov, oddanih prek tega spletnega mesta. A pozor, tako kot pri televotingu so tudi na tej platformi glasovi plačljivi, vsak stane 0,99 evra.

Glasovanje prek spleta se začne opolnoči na dan vsakega polfinala in finala, ob začetku polfinalov in finalov se prekine, nato pa je v času, namenjenem televotingu, spet mogoče oddajati glasove. Glasove preostanka sveta združijo v en niz točk in imajo s tem odločevalsko moč kot ena država.

Oglejte si še:

Evrovizija, Finska
Trendi Sta to zmagovalca letošnje Evrovizije?
Evrovizija 2026, Grčija
Trendi Bo Fincem obete za zmago pokvaril mladi Grk?
Evrovizija Azija
Trendi Evrovizija se širi v Azijo
Evrovizija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.