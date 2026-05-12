Lahko Slovenci glasujemo na Evroviziji, čeprav ne sodelujemo?

Nocoj se s prvim polfinalom na Dunaju začenja letošnji izbor pesmi Evrovizije. Slovenija na tekmovanju tokrat ne sodeluje, slovensko občinstvo pa lahko kljub temu prispeva svoj glas, a na nekoliko drugačen način kot v preteklih letih.

V areni Wiener Stadthalle na Dunaju se ob 21. uri začenja prvi polfinale letošnje, jubilejne 70. Evrovizije. Slovenija na njej nima svojega predstavnika, RTV Slovenija se je zaradi nasprotovanja sodelovanju Izraela odločila za bojkot in tekmovanja tudi ne bo prenašala. Namesto tega nacionalna televizija v evrovizijskem tednu predvaja tematski sklop Glasovi Palestine.

Kje gledati Evrovizijo?

Slovensko občinstvo bo Evrovizijo lahko spremljalo na sodelujočih radiotelevizijah, ki so jim dostopne, na primer na hrvaški HRT in avstrijski ORF, brezplačen prenos pa bo tudi na uradnem evrovizijskem kanalu na platformi YouTube.

Lahko Slovenci glasujemo?

Brez sodelovanja na tekmovanju za slovensko občinstvo letos ne bo niti klasičnega glasovanja, a bo kljub temu mogoče oddati glas za favorite. Tokrat bodo slovenski glasovi vključeni v enotni glas preostanka sveta oziroma Rest Of The World, kot imenujejo seštevek glasov, oddanih prek tega spletnega mesta. A pozor, tako kot pri televotingu so tudi na tej platformi glasovi plačljivi, vsak stane 0,99 evra.

Glasovanje prek spleta se začne opolnoči na dan vsakega polfinala in finala, ob začetku polfinalov in finalov se prekine, nato pa je v času, namenjenem televotingu, spet mogoče oddajati glasove. Glasove preostanka sveta združijo v en niz točk in imajo s tem odločevalsko moč kot ena država.

