Ob začetku poletja Ansambel Saša Avsenika med poslušalce pošilja novo polko z nalezljivo energijo in spevnim refrenom, ki bi lahko postala njihova nova uspešnica. Pesem Raffaello pripoveduje zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src, čigar vlogo je v videospotu prevzel njihov član Tommy Budin. Klarinetist, ki prihaja prav iz okolice Trsta, je bil po besedah Saša Avsenika tako logična izbira, saj je on tudi avtor skladbe. "Veseli smo, da imamo v svojih vrstah kar dva zamejska Slovenca (poleg Budina še Denisa Daneua, op. p.), tako da smo želeli italijansko navezo združiti z nami Slovenci," nam je zaupal vodja ansambla.

Ansambel Saša Avsenika čaka pestro poletje, polno koncertov doma in v tujini. Foto: STA Saša Avsenika, Ansambel Saša Avsenika v zadnjih letih piše eno največjih zgodb slovenske glasbe. Kljub zdravstvenim težavam ki mu otežujejo igranje harmonike , ansambel s polno paro ustvarja in nastopa naprej. Lani so z Zimsko pravljico razprodali Areno Stožice in dokazali, da narodnozabavna glasba še vedno združuje generacije, izjemno zanimanje pa je bilo tudi ob napovedi koncerta konec letošnjega leta, saj so vstopnice zanj pošle v zgolj 24 urah. Avseniki medtem predstavljajo novo polko Raffaello, katere izid so njihovi oboževalci navdušeno čakali že ob prvi napovedi.

Predstavljate novo pesem Raffaello. Je lik navihanega zapeljivca iz Trsta navdihnjen po resnični osebi?

Delno ja, ker imamo v našem ansamblu mednarodno zasedbo. Zelo smo veseli, da imamo v svojih vrstah kar dva zamejska Slovenca, Tommyja Budina (klarinetist, op. p.) in Denisa Daneua (trobentač, op. p.). V pesmi smo želeli italijansko navezo nekako združiti z nami Slovenci.

Poglejte videospot:

Glavno vlogo v videospotu sta prevzela njihova člana Tommy Budin in Lucija Selak. Foto: Osebni arhiv Ansambla Saša Avsenika Vlogo Raffaella je v videospotu prevzel vaš član Tommy Budin. Je bil on, glede na to, da prihaja iz vasice nad Trstom, logična izbira?

Absolutno, saj je on tudi avtor te skladbe. Sicer pa smo idejo za pesem Raffaello razvili v pogovorih o sladkih stvareh. Pesem ima zelo pozitivno, veselo in sproščeno melodiko, zato je potem tudi misel sladka in vesela.

Še pred uradnim izidom pesmi so bili oboževalci prepričani, da bo Raffaello vaša nova uspešnica. Kakšni so odzivi zdaj, ko je pesem v celoti zajadrala med poslušalce?

Zelo sem vesel, da lahko nadaljujemo izdajanje novih skladb, ki se na trgu – to pomeni, da jih lahko igramo na veselicah in koncertih – dobro obnesejo. Čeprav ohranjamo tradicijo kvintetovskega zvoka bratov Avsenik, vedno najdemo nove ideje. Napisanih je tudi že veliko novih pesmi. Našemu občinstvu privoščimo najboljše, zato smo se potrudili in ustvarili nekaj, na kar smo ob izvajanju na odru ponosni in ob tem zadovoljni. Še bolj zadovoljno pa je občinstvo, ker se čuti, da mislimo drug na drugega. Oni spodbujajo nas, mi pa z veseljem ustvarjamo naprej.

Preostanek letošnjega leta bo za ansambel zelo pester. Se katerega projekta ali koncerta še posebej veselite?

Z ekipo se vsakič znova veselimo iti na oder. Res je, da smo sicer zelo različni ljudje, na odru pa smo ekipa, ki odlično sodeluje. Zato se z njimi prav vsakič veselim iti bodisi na majhen bodisi na velik oder. V nadaljevanju leta bomo igrali tako v gostilni v Begunjah na Gorenjskem kot tudi na festivalu Woodstock der Blasmusik, kjer se zbere 25 tisoč ljudi. Videli nas boste tudi v televizijskih oddajah, prihajamo v Avditorij Portorož in na grad Bogenšperk. Veliko je vrhuncev, sicer pa je že sam nastop s to ekipo vrhunec.

Je način dela ansambla zaradi vaše rehabilitacije trenutno kaj drugačen? Ste morali kaj spremeniti ali prilagoditi?

Na prvi pogled je velik izziv, kako vse skupaj organizirati, da se vsi počutijo dobro. Sicer pa je s to spremembo občinstvo samo pridobilo, ker sem še vedno ob vsakem nastopu z njimi na odru, imamo pa enega člana več, kar pomeni še več zvoka. Z veseljem poprimem tudi za bas, kaj zapojem in imam več časa, da na odru razvijem kakšno šalo. Zaradi te spremembe glasba ni nikakor nazadovala.

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