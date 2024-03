Kam je izginil kip Brucea Leeja v Mostarju?

V Mostarju je iz parka Zrinjevac izginil kip hongkonško-ameriškega igralca in mojstra borilnih veščin Brucea Leeja, poročajo bosanski mediji. Ugibajo, ali so ga morda premaknili zaradi sanacije ali popravila, a za zdaj z mostarske mestne uprave ni informacij. Je pa v park prišla policija.

Stanovalci družinske hiše, ki se nahaja v neposredni bližini, so novinarjem povedali, da je kip Brucea Leeja čez noč enostavno izginil. Kip so v parku Zrinjevac postavili leta 2005 na pobudo mostarskega pisatelja Veselina Gatala in Nine Raspudić, ki je trenutno poslanka v hrvaškem saboru.

Mojster borilnih veščin Bruce Lee. Foto: Guliverimage

Avtor bronastega kipa Brucea Leeja je Ivan Fijolić, akademski kipar iz Zagreba, še piše na spletni strani Radia Sarajevo.