Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Evrovizija Televizija Slovenija

Četrtek, 23. 4. 2026, 13.03

8 minut

Kaj bodo na TV Slovenija predvajali namesto Evrovizije?

Foto: Guliverimage

RTV Slovenija zaradi nasprotovanja sodelovanju Izraela letos ne sodeluje na Evroviziji niti je ne bo prenašala, zdaj pa so razkrili, da bodo v času letošnjega izbora gledalcem ponudili vsebine s poudarkom na tematiki, ki je vplivala na njihovo odločitev.

Že konec lanskega leta so iz RTV Slovenija poslali jasno sporočilo, da letos ne bodo sodelovali na Evroviziji niti tega največjega glasbenega tekmovanja na svetu ne bodo prenašali. Kot je takrat pojasnilo vodstvo nacionalke, so se za bojkot odločili zaradi sodelovanja Izraela na tekmovanju, podobno so storile tudi nekatere druge javne radiotelevizije po Evropi.

Ta teden pa so na Televiziji Slovenija razkrili, kaj bo na sporedu ob terminih letošnjih predizborov in finala Evrovizije, ki bodo 12., 14. in 16. maja.

Glasovi Palestine

"V obdobju med 10. in 20. majem bo Televizija Slovenija gledalcem ponudila poseben tematski programski sklop Glasovi Palestine," so sporočili. V terminu prvega predizbora bodo predvajali dokumentarni film Edina zemlja, ki spremlja palestinskega aktivista in njegovo zavezništvo z izraelskim novinarjem, v terminu drugega predizbora pa oddajo Dosje, v kateri se avtorja Boštjan Anžin in Barbara Vidmajer posvetita aktualnim razmeram okoli Izbora za Pesem Evrovizije. "Ob 70-letnici tekmovanja oddaja odpira vprašanja o vlogi politike, etičnih dilemah sodelujočih radiotelevizij, razpravah o glasovalnem sistemu ter različnih pogledih – od zagovornikov do nasprotnikov bojkota. Poseben poudarek namenja tudi prihodnosti tekmovanja, ki se nenehno spreminja in širi," so o oddaji sporočili s TV Slovenija.

V soboto, 16. maja, ko bo na Dunaju finale Evrovizije, pa bodo predvajali dokumentarni film Sobivanje, pa kaj še!, ki skozi osebno zgodbo izraelske aktivistke odpira vprašanja sobivanja in razočaranja nad mirovnimi procesi.

Oglejte si še:

RTV Slovenija
Novice Razkrite plače najbolje plačanih RTV-jevcev, toliko je najbolje plačani uslužbenec prejel januarja
Ana Tavčar
Trendi Ana Tavčar razkrila, kam je odšla z nacionalke
Pete Parkkonen, Linda Lampenius
Trendi Stavnice napovedujejo, da bo na Evroviziji zmagala ta pesem
Evrovizija Televizija Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.