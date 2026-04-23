Kaj bodo na TV Slovenija predvajali namesto Evrovizije?

RTV Slovenija zaradi nasprotovanja sodelovanju Izraela letos ne sodeluje na Evroviziji niti je ne bo prenašala, zdaj pa so razkrili, da bodo v času letošnjega izbora gledalcem ponudili vsebine s poudarkom na tematiki, ki je vplivala na njihovo odločitev.

Že konec lanskega leta so iz RTV Slovenija poslali jasno sporočilo, da letos ne bodo sodelovali na Evroviziji niti tega največjega glasbenega tekmovanja na svetu ne bodo prenašali. Kot je takrat pojasnilo vodstvo nacionalke, so se za bojkot odločili zaradi sodelovanja Izraela na tekmovanju, podobno so storile tudi nekatere druge javne radiotelevizije po Evropi.

Ta teden pa so na Televiziji Slovenija razkrili, kaj bo na sporedu ob terminih letošnjih predizborov in finala Evrovizije, ki bodo 12., 14. in 16. maja.

Glasovi Palestine

"V obdobju med 10. in 20. majem bo Televizija Slovenija gledalcem ponudila poseben tematski programski sklop Glasovi Palestine," so sporočili. V terminu prvega predizbora bodo predvajali dokumentarni film Edina zemlja, ki spremlja palestinskega aktivista in njegovo zavezništvo z izraelskim novinarjem, v terminu drugega predizbora pa oddajo Dosje, v kateri se avtorja Boštjan Anžin in Barbara Vidmajer posvetita aktualnim razmeram okoli Izbora za Pesem Evrovizije. "Ob 70-letnici tekmovanja oddaja odpira vprašanja o vlogi politike, etičnih dilemah sodelujočih radiotelevizij, razpravah o glasovalnem sistemu ter različnih pogledih – od zagovornikov do nasprotnikov bojkota. Poseben poudarek namenja tudi prihodnosti tekmovanja, ki se nenehno spreminja in širi," so o oddaji sporočili s TV Slovenija.

V soboto, 16. maja, ko bo na Dunaju finale Evrovizije, pa bodo predvajali dokumentarni film Sobivanje, pa kaj še!, ki skozi osebno zgodbo izraelske aktivistke odpira vprašanja sobivanja in razočaranja nad mirovnimi procesi.

