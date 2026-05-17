Joker Out se vračajo k svojim koreninam #video

Mesec dni pred praznovanjem desetletnice in največjega koncerta v svoji karieri je skupina Joker Out tik pred izidom nove pesmi Odsevi sonca, ki jo opisujejo kot himno poletja, z njo pa se, kot pravijo, vračajo k svojim koreninam. Izsek pesmi so še pred premiero delili z našim portalom.

Pesem bodo prvič javno zaigrali 20. junija na Kardeljevi ploščadi, kjer se bo odvil največji koncert v njihovi karieri. Navdih za tako imenovani Karneval so dobili po verzu iz njihove uspešnice Novi val, ki pravi: "Vabljeni vsi na karneval." Spektakel na odprtem prizorišču pa bo poleg njihove glasbe ponudil vrsto karnevalskih aktivnosti in iger.

Pred uradnim izidom so Joker Out izsek nove pesmi delili z bralci portala Siol.net.

Koncert, kot ga še ni bilo

Odsevi sonca po besedah pevca Bojana Cvjetićanina prinašajo "val dobre energije in pozitive". "So manifestacija sreče, ki jo v teh časih več kot očitno potrebujemo. To je pesem poletja," pravi. Z njo se skupina vrača k svojim začetkom, saj spominja na skladbe, kakršne smo lahko slišali na njihovem prvem albumu. Za takšno pesem so se odločili načrtno, saj želijo ob praznovanju desete obletnice svoje kariere oboževalce spomniti na svoje korenine.

"Svet, ki ga poganjajo slabe, 'fake' in negativne novice, potrebuje take pozitivne pesmi in mantre, ki si jih moramo manifestirati za lepši svet," ob skorajšnjem izidu pesmi še sporočajo fantje, ki že komaj čakajo na svoj največji koncert do zdaj.

Kot glasbena gosta na Karnevalu bosta nastopila energični Finec Käärijä, s katerim so fantje tesne prijateljske vezi stkali na Evroviziji leta 2023 v Liverpoolu, in srbski raper Devito, s katerim so ustvarili uspešnico Supersonic.

