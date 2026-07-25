Priljubljena slovenska pevka Ines Erbus je svojo ljubezen do potovanj in občutka svobode, ki ji ga prinaša vsak polet, prelila v svojo drugo avtorsko pesem Midva letiva. Pesem nosi zanjo prav posebno sporočilo, saj pevka verjame, da lahko z njo v svoje življenje prikliče tudi ljubezen. "Vedno bolj verjamem v manifestacijo in v to, da lahko v življenje privabimo marsikaj. Tudi ljubezen," nam je povedala. Ob tem pravi, da je v ljubezni načeloma bolj realistka, "oziroma prava kombinacija obojega, ob pravi osebi".

Četudi pevko čaka delovno pestro poletje, si bo vseeno vzela nekaj časa za oddih. Foto: Tibor Golob Ines Erbus prvič predstavila tudi kot avtorica, pevka poslušalcem zdaj ponuja nov del sebe. Nedavno je izšla njena nova avtorska pesem, ki jo opiše kot spontano, zaljubljeno in poletno. Navdih zanjo je dobila v ljubezni do potovanj, ki ji dajejo občutek svobode. Midva letiva je pesem o brezskrbnem poletju, metuljčkih v trebuhu in tistih trenutkih, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. Z njo želi spomniti, da so najlepši trenutki pogosto tisti najbolj spregledani, svoje oboževalce pa poziva, naj si upajo ljubiti, sanjati in ko pride pravi trenutek, tudi poleteti. Po pesmi Sekunde, s katero se jeprvič predstavila tudi kot avtorica, pevka poslušalcem zdaj ponuja nov del sebe. Nedavno je izšla njena nova avtorska pesem, ki jo opiše kot spontano, zaljubljeno in poletno. Navdih zanjo je dobila v ljubezni do potovanj, ki ji dajejo občutek svobode. Midva letiva je pesem o brezskrbnem poletju, metuljčkih v trebuhu in tistih trenutkih, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. Z njo želi spomniti, da so najlepši trenutki pogosto tisti najbolj spregledani, svoje oboževalce pa poziva, naj si upajo ljubiti, sanjati in ko pride pravi trenutek, tudi poleteti.

Predstavljate novo pesem Midva letiva, ki je vaša druga avtorska skladba. Zakaj je ta tako posebna?

Prav zato. Vesela in malo tudi ponosna sem, da sem se ponovno podala v avtorske vode. Vsaka pesem nosi del mene in verjamem, da se lahko ljudje hitro poistovetimo z besedili. Sama zelo uživam v glasbi in prepevanju besedil, v katerih se najdem. Verjamem, da se bodo v novi pesem to poletje našle tudi vse zaljubljene duše.

Poglejte videospot:

Ob izidu pesmi ste dejali, da verjamete, da lahko z njo v svoje življenje prikličete tudi ljubezen. Vaše srce torej še ni oddano? Ste v ljubezni sicer bolj romantičarka ali realistka?

Vedno bolj verjamem v manifestacijo in v to, da lahko v življenje privabimo marsikaj. Tudi ljubezen. Načeloma bi zase trdila, da sem bolj realistka oziroma prava kombinacija obojega, ob pravi osebi.

Videospot so nekateri opisali kot prizor iz znanstvenofantastičnega filma. Se vam je kakšen trenutek s snemanja še posebej vtisnil v spomin?

Snemanje je bilo zelo zabavno, saj je bilo v živo veliko bolj butasto, kot je videti končni izdelek. Predstavljajte si dve osebi, ki na stolu s stegnjenimi rokami krilita, kot da letita. Post produkcija je nato naredila svoje. Zelo pa me je navdušila Istra, kjer smo snemali drugi del videospota. Ob vožnji z vespo sem odkrila veliko novih kotičkov, ki na trenutke spominjajo na italijansko Toskano.

Drugi del videospota so posneli v Istri, ki pevko na trenutke spominja na italijansko Toskano. Foto: Matic Gabriel

Zadnjih nekaj vaših pesmi je v slovenščini. Boste nadaljevali v tej smeri ali se boste še vrnili tudi k skladbam v hrvaškem jeziku?

Trenutno sem v ustvarjalnem obdobju in če sem povsem iskrena, se sploh ne obremenjujem s tem. Kakor začutim ob posamezni pesmi.

Ste velika ljubiteljica potovanj. Imate med destinacijami, ki ste jih že obiskali, morda najljubšo? Katera pa je tista, ki je trenutno najvišje na vašem seznamu želja?

Ena izmed ljubših je zagotovo Maroko, kjer sem snemala spot za pesem Mamiš me. Vsekakor se tja želim še vrniti, saj ga nisem doživela v celoti. Na vrhu seznama želja pa sta Bolivija in Kazahstan.

Preberite še: