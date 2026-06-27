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Avtor:
Aljaž P. Kunej

Sobota,
27. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 10 minut

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glasba Hitrih 5 Hrvaška vročina glasbenik singel

Sobota, 27. 6. 2026, 4.00

7 ur, 10 minut

Hitrih 5

Hrvat Martin Žunec o poletni avanturi: Včasih se radi malo opečemo z nasmehom na obrazu

Avtor:
Aljaž P. Kunej

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Martin Žunec, glasbenik | "Včasih se radi malo opečemo z nasmehom na obrazu," o tematiki nove skladbe pove Martin Žunec. | Foto arhiv izvajalca

"Včasih se radi malo opečemo z nasmehom na obrazu," o tematiki nove skladbe pove Martin Žunec.

Foto: arhiv izvajalca

Hrvaški glasbenik, producent in multiinstrumentalist Martin Žunec predstavlja novi singel "Gori kuća", ki ga spremlja vizualno atraktiven in energičen videospot. Nova skladba vsestranskega glasbenika prinaša sodoben zabavni pop v slogu njegovih prejšnjih uspešnic ter nadaljuje njegovo prepoznavno glasbeno zgodbo. "Vedno iščem nove zvoke in nove kombinacije. Ne bojim se eksperimentirati, stopiti iz cone udobja in tvegati," pravi hrvaški glasbenik, poleg katerega se v videospotu pojavi tudi slovenska lepotica, Miss Earth Slovenije 2023 Monika Čavlović, s katero zaigrata vročo poletno avanturo. O njunem poznanstvu, sodelovanju in o zanimivostih, ki jih je še razkril Hrvat, si lahko preberete v tokratni poletno obarvani rubriki Hitrih 5.

O čem govori vaša nova skladba Gori kuća? Zaradi česa je tako vroče?

"Hiša gori" (Gori kuća hrv.) je zgodba o poletni avanturi in porednem dekletu, ki je zelo problematična, a včasih nam pride prav malo adrenalina, zato čeprav "ogenj gori", ga še vedno ne želimo takoj pogasiti. Včasih se radi malo opečemo z nasmehom na obrazu.

Utrinek iz videospota Gori kuća | Foto: arhiv izvajalca Utrinek iz videospota Gori kuća Foto: arhiv izvajalca

Zase pravite, da v glasbi iščete nove kombinacije in zvoke. Je bilo tudi tokrat tako? Ste tokrat stopili iz svoje cone udobja?

Vedno iščem nove zvočne kombinacije, ker če nekaj počnem enako kot vsi ostali in se samo ponavljam, potem v tem ne vidim smisla in se počutim brezciljno. Tokrat sem zabavno glasbo dodatno "napumpal" in jo osvežil z igrivim besedilom, zagotovo pa bi rekel, da sem stopil iz cone udobja, ker bi, sodeč po reakcijah kolegov, le malokdo imel pogum izdati ta singel. Vsi bi nekaj prilagodili in standardizirali.

Izsek iz videospota. V njem nastopa tudi slovenska miss in manekenka Monika Čavlović. | Foto: arhiv izvajalca Izsek iz videospota. V njem nastopa tudi slovenska miss in manekenka Monika Čavlović. Foto: arhiv izvajalca

Martin Žunec, glasbenik | Foto: arhiv izvajalca Foto: arhiv izvajalca Martin Žunec je pevec, multiinstrumentalist, producent in avtor, ki je svojo glasbeno pot gradil skozi različne skupine, nastope v zagrebških klubih ter sodelovanja z znanimi imeni regionalne glasbene scene, za katera je ustvarjal in produciral skladbe. Poleg glasbe ga že od otroštva navdušuje filmska umetnost, zato se profesionalno ukvarja tudi s 3D-produkcijo, ki jo uspešno prepleta s svojim glasbenim ustvarjanjem.

Poglejte si videospot:

Tokrat ste pri videospotu sodelovali s slovensko lepotico, Miss Earth Slovenije 2023 Moniko Čavlović. Kakšno je bilo to sodelovanje, kako sta se ujela?

Z Moniko se poznava še od prej, z nekega izbora za miss (lepotnega tekmovanja), kjer je zmagala. Takoj sva kliknila in kakšno leto kasneje je prišlo do tega sodelovanja. Monika je vrhunska profesionalka in sodelovanje z njo je nepredstavljivo enostavno. Takoj je dojela vse naše ideje in vizijo ter jih prevedla v igro, ki se odlično dopolnjuje z novim videospotom.

"Monika je vrhunska profesionalka in sodelovanje z njo je nepredstavljivo enostavno," o sodelovanju s slovensko lepotico pove Žunec. | Foto: arhiv izvajalca "Monika je vrhunska profesionalka in sodelovanje z njo je nepredstavljivo enostavno," o sodelovanju s slovensko lepotico pove Žunec. Foto: arhiv izvajalca

Bo vaše poletje pestro in zasedeno z nastopi? Si boste privoščili tudi kaj dopusta?

Poletje bo večinoma polno zasebnih nastopov in načrtovanja naslednjega glasbenega koraka, a veliko je bilo že storjenega, zato so na vrsti tudi kakovostne počitnice na morju. Malo ribolova, sončenja, vina na terasi in dobre glasbe ob kitari, nato pa bomo z lahkoto nadaljevali.

Martin Žunec, glasbenik | Foto: arhiv izvajalca Foto: arhiv izvajalca

Kakšni so vaši načrti za nadaljnje glasbeno ustvarjanje, imate v mislih tudi že nove projekte?

Načrtovanih je nekaj pesmi za druge izvajalce, kot je novi singel Dina Petrića, ki ga pripravljamo za konec poletja, in tudi moje nove pesmi, za katere želim, da ohranjajo ta zvok, ki je vedno nekako znan, a vseeno nov in drugačen. Občutek imam, kot da šele zdaj zares resno začenjam.

Martin Žunec, glasbenik | Foto: arhiv izvajalca Foto: arhiv izvajalca

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