Hiša v bližini Miamija, ki je zaslovela zaradi kultnega filma Briana De Palme Brazgotinec je naprodaj, znesek, ki ga zahtevajo zanjo, pa je še bolj osupljiv od posesti – za nakup bo namreč treba odšteti kar 237 milijonov ameriških dolarjev (približno 200 milijonov evrov).

Bela, postmoderna nepremičnina na Floridi je služila kot izvrstna kulisa za film Brazgotinec (Scarface), a večina filmskih navdušencev lahko o nakupu te luksuzne nepremičnine le sanja. Rekordno draga posest se razprostira na skoraj deset tisoč kvadratnih metrov zemljišča in po poročanju The Miami Herald vključuje tudi pristajališče za helikopterje ter bazen v obliki klavirja.

Luksuzna hiša iz filma Brazgotinec ima razgled na Miami. Foto: Coldwell Banker Realty

Hiša, v kateri je Michelle Pfeiffer očarala Ala Pacina

Hiša meri 1.200 kvadratnih metrov in se ponaša s petimi spalnicami in steklenim dvigalom, ki je v središču enega pomembnejših prizorov v Brazgotincu. V njem Tony, ki ga igra Al Pacino, obišče dom svojega novega šefa Franka (Robert Loggia), medtem pa se Frankova spremljevalka Elvira, ki jo v eni svojih prvih vidnejših vlog upodablja Michelle Pfeiffer, v dnevni prostor spusti v prozornem dvigalu in Tony ob tem ostane dobesedno odprtih ust.

Posest sicer ni zaslovela šele s filmom Brazgotinec, v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja je bila del kompleksa, znanega kot zimska Bela hiša, kjer je pogosto bival Richard Nixon. To pa še ni konec slikovite zgodovine tega območja, trenutno zgradbo je namreč zgradil Roberto Striedinger leta 1981, ki je bil po poročanju časnika Wall Street Journal pilot, obsojen zaradi tihotapljenja kokaina za medelinski kartel.

S trenutno najdražjo kupčijo se ponaša Mark Zuckerberg

Če bodo hišo dejansko prodali za izklicno ceno, bo to vsekakor najdražja kupčija v okrožju Miami-Dade. Trenutni rekord ima posest prvega moža Mete Marka Zuckerberga, ki je za nedokončano hišo na umetno ustvarjenem otoku Indian Creek Island odštel 170 milijonov ameriških dolarjev (146 milijonov evrov).

