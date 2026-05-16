Po neuspelem poskusu postavitve novega Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani Velenjčan Robert Goter znova poskuša. Igrati je začel v sredo ob 9. uri zjutraj, za dosego rekorda pa mora preseči 80 ur, 53 minut in 28 sekund, kar pomeni, da mora igrati najmanj do danes do 18. ure. Izziv opravlja na velenjski Visti.

Med podvigom, na katerega se je pripravljal približno pol leta, ga ves čas spodbujajo ekipa, prijatelji in drugi gledalci. Med drugim mu pomaga tudi psihoterapevtka Neža Đoržić.

V zadnjem poskusu postavitve Guinnessovega rekorda aprila lani je Goter igral 58 ur, 21 minut in 24 sekund, s čimer je postavil nov slovenski rekord, svetovnega pa mu takrat ni uspelo. Tokrat želi igrati bolj premišljeno, izbral je tudi nekoliko lažjo harmoniko. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih nameni masaži in krajšim počitkom, ponoči pa si vzame vsaj pol ure časa za spanje.

Rekord 80 ur, 53 minut in 28 sekund, ki ga želi preseči, ima sicer v lasti Francozinja Christelle De Franceschi.

V nedeljo ob 15. uri bodo v Velenju skušali podreti tudi rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu, ki si ga s 5.282 trenutno lasti Kitajska. Organizatorji želijo zbrati več kot 5.500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo Na Golici.

