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Avtor:
B. G.

Petek,
12. 6. 2026,
10.43

Osveženo pred

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Glenn Close oskar podelitev

Petek, 12. 6. 2026, 10.43

1 ura, 5 minut

Glenn Close bo po osmih nominacijah končno dobila zasluženega oskarja

Avtor:
B. G.

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Glenn Close | Glenn Close | Foto Guliverimage

Glenn Close

Foto: Guliverimage

Ameriška igralka Glenn Close bo po osmih nominacijah brez zmage končno prejela oskarja. Tokrat ne gre za tekmovalno nagrado, temveč za častnega oskarja, ki ga podeljuje Ameriška filmska akademija za izjemen življenjski prispevek k filmu.

Akademija je ob razglasitvi letošnjih prejemnikov častnih oskarjev sporočila, da je Glenn Close "z izjemnim čustvenim razponom oživila nekatere najkompleksnejše like v zgodovini filma".

Igralka, danes stara 79 let, je svojo prvo oskarjevsko nominacijo prejela leta 1983 za film Garpov svet. Med najbolj znanimi vlogami so še Usodna privlačnost, Albert Nobbs in Rovtarska elegija.

Z osmimi nominacijami si deli rekord z igralcem Petrom O’Toolom za največ nominacij brez osvojenega tekmovalnega oskarja v kategorijah najboljši glavni igralec ali najboljši stranski igralec. Kljub temu je v karieri osvojila številne druge prestižne nagrade, med njimi tri emmyje, tri tonyje, tri grammyje in tri zlate globuse.

Častni oskarji še za Ridleyja Scotta in Floyda Normana

Letos bo častnega oskarja prejel tudi britanski režiser Ridley Scott, znan po filmih Osmi potnik, Iztrebljevalec in Gladiator. Kljub štirim nominacijam za oskarja, med drugim za režijo filmov Thelma & Louise in Sestreljeni črni jastreb, do zdaj še ni prejel tekmovalnega oskarja.

Akademija ga je označila kot "pravega vizionarja, čigar desetletja dolg opus je pustil neizmeren vpliv na svetovno kinematografijo in kulturo".

Priznanje bo prejel tudi animator Floyd Norman, ki je svojo kariero začel leta 1956 kot prvi temnopolti animator v studiu Walt Disney. Sodeloval je pri klasikah, kot so Trnuljčica, Mary Poppins, Knjiga o džungli in Robin Hood, kasneje pa tudi pri sodobnejših uspešnicah, kot so Mulan, Svet igrač 2 in Pošasti iz omare.

Po mnenju akademije gre za "legendarnega animatorja, ki je podiral ovire in navdihoval generacije umetnikov".

Ridley Scott na snemanju filma Robin Hood z Russllom Crowom. | Foto: Guliverimage Ridley Scott na snemanju filma Robin Hood z Russllom Crowom. Foto: Guliverimage

Floyd Norman | Foto: Guliverimage Floyd Norman Foto: Guliverimage

Nagrajenci bodo priznanja prejeli 15. novembra na slovesnosti Governors Awards v Hollywoodu. Dogodek je namenjen življenjskim dosežkom, izjemnim prispevkom k filmski umetnosti ali posebnim zaslugam za Akademijo, ne pa tekmovalnim kategorijam oskarjev.

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