Film, da te kap: najhujši greh komedije

Film, da te kap je vrnitev franšize, ki je leta 2000 začela norijo s parodijami. Relativen uspeh novega filma pri gledalcih kaže, da bi se to lahko ponovilo, ne glede to, da film ni zgolj neumen, temveč je kriv najhujšega greha komedije: dolgočasen je.

Do zdaj smo videli že pet Filmov, da te kap in vsi so sledili podobnemu vzorcu. Za osnovo so vzeli neko uspešno grozljivko in prikazali bolj ali manj isto zgodbo, a z nekaj komičnimi premiki, vmes pa so dodali še na stotine referenc na druge takrat aktualne grozljivke, preostale filme in aktualne dogodke. To seveda pomeni, da so danes ti filmi precej zastareli, s šalami, ki se nanašajo na zdavnaj pozabljene škandale (na primer težave z gumami Firestone v devetdesetih), pri katerih osrednja zasnova zgodbe in humor temeljita na razkoraku med prizori iz dejanskih grozljivk ter parodiranimi, ki jih gledamo na platnu.

Oglejte si napovednik:

Če poskusim v duhu filma: kdor ga poha, ga prvi zavoha! Foto: Karantanija Cinemas

Pri takem konceptu bi pomislili, da bo učinkovit zgolj pri ljubiteljih grozljivk, ki bodo znali ceniti nepričakovane, v humor sprevržene preobrate v zgodbi, vendar bi se motili. Celotna franšiza Film, da te kap je namreč konsistentno uspešnejša od grozljivk, ki jih parodira, in to velja tudi za aktualni film. Ta namreč ponovno parodira filmsko franšizo Krik in je že skoraj dohitel januarski sedmi film, ki je bil sicer najuspešnejši do zdaj. (Mimogrede, Film, da te kap vseeno zaostaja za spektakularno uspešnima novima grozljivkama Obsedenost in Backrooms, ki sta trenutno v kinu in ju seveda še ne more parodirati.)

Grozljivke za tiste, ki ne marajo grozljivk

Razlog za priljubljenost Filmov, da te kap je v tem, da parodij dejansko ne hodijo gledat ljubitelji grozljivk, ampak ljubitelji komedij. Parodija je tako zanje namesto preizpraševanja žanra bolj povzetek zgodb in preobratov iz filmov, ki veljajo za kultne, a jih niso videli. Bodisi zato, ker sploh ne marajo grozljivk, bodisi zato, ker so premladi, da bi si jih lahko ogledali. Humor je seveda ključno vezivo teh zgodb in obisk v kinu s prijatelji lahko bistveno pripomore k temu, da tudi najbolj neumne šale vžgejo.

Vrnili sta se tudi Anna Faris in Regina Hall, ki v teh podobah parodirata junakinji iz filmov Brez povratka in Ma. Foto: Karantanija Cinemas

In v Filmu, da te kap ne manjka najbolj neumnih šal. Ena najbolj prepoznavnih je tista, ki jo vlečejo že iz prvega filma, da morilec z masko krika kadi marihuano skupaj z enim od glavnih junakov in njegovo druščino, zaradi česar se mu izraz na maski spremeni iz srhljivega krika v bebavi nasmešek. Nekoliko manj dobrodošla je količina šal, ki se nanašajo na domnevno spolno usmerjenost enega od likov, saj dejstvo, da je nekdo gej, kot smo že pred dobrim desetletjem razčistili z Jerryjem Seinfeldom, samo po sebi ni smešno, scenarist se mora potruditi, da tak lik naredi nekaj smešnega.

Šale bi morale biti dobre

Prav to pa je težava Filma, da te kap, sploh novega. Scenaristi so se namreč odločili, da je edino merilo količina šal, ne pa tudi njihova kakovost, da o kakovosti ali smiselnosti zgodbe filma sploh ne govorimo (kaj šele o navezavah na prejšnje filme). Tako se film iz sekunde v sekundo trudi zamotiti gledalca z novo šalo, referenco ali dovtipom, namesto da bi gradil vzdušje, razvijal like ali postopoma nastavljal šale, da bi kateri od neštetih preobratov dejansko presenetil in nasmejal.

Seveda še niso posneli Filma, da te kap, ki ne bi neposredno vzel prizora iz Krika. Foto: Karantanija Cinemas

Tako lahko v uri in pol morda najdemo pet prizorov, pri katerih bi se lahko zahihitali, kar velja tudi, če smo videli vse filme, na katere se nanašajo reference, in spremljamo aktualne dogodke. (Kot denimo to, da je morilec iz prvega filma zdaj na prostosti, ker so ga oprostili zaradi vdora v Kongres 6. januarja 2020.) Vmes spremljamo junake, ki so kombinacija stare garde in njenih mladih potomcev, kako bezljajo pred morilcem oziroma morilci, a ker niti liki, niti akcija, niti humor ne prepričajo, lahko v najboljšem primeru ugotavljamo, iz katerega filma je določeni prizor, sicer pa se načeloma dolgočasimo.

Lanska uspešnica Grešniki se seveda ni mogla izogniti vključitvi v film. Čeprav je prizor dobro zastavljen in odigran, je tudi en najočitnejših primerov prisiljenosti, saj ni nastavljen, prav tako nikamor ne vodi. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Film, da te kap vreden ogleda?

Nobenega dvoma ni, da je Film, da te kap zanič. Manjka mu bolj ali manj vse, kar je potrebno za dober film, vključno s humorjem. Ampak kot omenjeno, dobra družba naredi dobro vzdušje, tudi če je film slab. Če ste se torej zabavali med ogledom Filma, da te kap, je to odlična novica, saj pomeni, da imate dobre prijatelje.

Poleg filmov Krik se Film, da te kap trudi norčevati iz filmov Jordana Peela, kot je Zbeži!, in prizor, ki sledi temu na fotografiji, je eden bolj absurdnih in dobro izvedenih. Foto: Karantanija Cinemas

Film, da te kap (Scary Movie)



Režija: Michael Tiddes

Igrajo: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Heidi Gardner

Žanr: parodija

Dolžina: 96 minut Michael TiddesMarlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Heidi Gardner: parodija: 96 minut

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