Fehtarji za nekaj ur Gorenjsko preselili v središče Ljubljane

Fehtarji so prvič v svoji glasbeni karieri razprodali Križanke , ter poleg številnih glasbenih gostov in občinstva, ki je od prve do zadnje pesmi pelo skupaj z njimi, prvič v živo odigrali tudi nov album Strici so nam povedali in s koncertom navdušili občinstvo.

Posebno vzdušje pa je bilo čutiti že pred samim koncertom Fehtarjev. V predverju Plečnikovih Križank so se namreč pekli domači krofi, plesala se je folklora, med obiskovalci v dirndlih in irharcah pa je bilo čutiti posebno vznemirjenje. Za nekaj ur se je del Gorenjske preselil v središče Ljubljane.

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Skrbna več kot pol letna priprava projekta

Koncert se je začel s pesmijo Mali barabin, ki je tudi prva skladba njihovega novega albuma. Čeprav so Fehtarji nove pesmi v živo predstavili prvič, so med poslušalci že našle svoje mesto, saj so refreni odmevali z vseh koncev Križank.

Foto: Žan Zajc

"Z videoalbumom smo želeli povedati predvsem to, kar čutimo, in našim poslušalcem dati novo glasbo. Za vse odzive, ki smo jih dobili, smo res hvaležni. Veseli smo, da je publika zvesta nam, mi njej in da naš podeželski rock'n'roll živi naprej. Razprodane Križanke pa so nekakšna potrditev celotnega projekta, ki smo ga pripravljali več kot pol leta," so povedali člani zasedbe Fehtarji.

Foto: Žan Zajc

Na odru tudi s šteivilnimi glasbenimi prijatelji

V skoraj triurnem programu, podprtem z bogato videoprodukcijo, svetlobnimi efekti, plesalkami in razširjeno glasbeno zasedbo, so Fehtarji prvič v živo predstavili vse pesmi z novega albuma Strici so mi povedali. Ob tem niso manjkale niti skladbe, ki so jih v zadnjih letih izstrelile med najbolj priljubljene domače skupine: od Moje Slovenije in Schatzija do Podeželskega rock'n'rolla.

Posebno mesto v programu so imele tudi pesmi, ki govorijo o Sloveniji, našem jeziku in pripadnosti. Med njimi je bila tudi Slovenskega naroda sin, ob kateri so Križanke zažarele v soju lučk mobilnih telefonov, refren pa je prepevalo praktično celotno prizorišče. "Kar nekaj koncertov smo že odigrali, a občutka, da publika z nami poje in diha od prve skladbe do zadnjega trenutka na odru, še nismo doživeli tako intenzivno, kot v četrtek v Križankah," so povedali po koncertu.

Med prvimi se je Fehtarjem na odru pridružila Ana Ferme, ki je zapela njihov skupni duet Daleč. Foto: Žan Zajc

Na odru so se zvrstili tudi številni glasbeni gostje in njihovi glasbeni prijatelji. Med prvimi se je Fehtarjem na odru pridružila Ana Ferme, ki je zapela njihov skupni duet Daleč. Za Ano, sicer tudi spremljevalno pevko Fehtarjev, je bil nastop v Križankah zadnji pred prihodom novega družinskega člana.

Gorenjsko ljubljeno in Romeo in Julija je odpel Rok Lunaček (pevec skupine Flirrt), ki je Fehtarjem čestital za razprodane Križanke in dejal: "Draga publika, to je samo naš jezik. Naj živi skozi vas in skozi slovensko glasbo. Bravo Fehtarji!"

Rok Lunaček Foto: Žan Zajc

Uspeha ne merijo v velikosti odrov, temveč v ljudeh, ki njihove pesmi vzamejo za svoje

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin je navdušil s pesmijo Gola, ki jo je zapel skupaj z Ano Ferme, Saro Lamprečnik, Lucijo Marčič in Sašo Lešnjek, ki je s Fehtarji zapela tudi njihovo skupno uspešnico OpaCupa. S pesmijo Na nebo pa je občinstvo presenetil Miran Rudan. Proti koncu pa je s svojim vokalom občinstvo navdušil še njihov dober prijatelj Luka Sešek s priredbo pesmi Tennessee Whiskey.

Fehtarji so kljub razprodanim Križankam že večkrat poudarili, da uspeha ne merijo v velikosti odrov, temveč v ljudeh, ki njihove pesmi vzamejo za svoje. "To, kar ste nam danes dali v Križankah, se ne da opisati, ampak samo doživeti. Strici so nam zaupali veliko zgodb, ampak samo zaradi vas, lahko pišemo tudi svoje. Naj se sliši še tako zlajnano, ampak brez vas, draga publika, danes nas ne bi bilo tukaj. Hvala vam!," so se ob koncu razprodanega koncerta še zahvalili svoji zvesti publiki, ki je izvedelo tudi veliko novico, da se skupina odpravlja na novo turnejo po Sloveniji.

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