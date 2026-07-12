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Avtor:
I. J.

Nedelja,
12. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 56 minut

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Terminator Anton Yelchin smrt AMC Slovenija

Nedelja, 12. 7. 2026, 4.00

6 ur, 56 minut

Deseta obletnica tragične smrti igralca Antona Yelchina, ki je pretresla Hollywood

Avtor:
I. J.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Anton Yelchin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prejšnji mesec je minilo deset let od smrti igralca Antona Yelchina, ki je umrl v nenavadnih okoliščinah, ko je bil star le 27 let. V hollywoodsko zgodovino se je zapisal z vlogami v številnih filmskih uspešnicah, od Zvezdnih stez do akcijskega filma Terminator: Odrešitev, ki si ga lahko v ponedeljek, 13. julija, ob 20.05 ogledate na kanalu AMC Slovenija.

Čeprav je bila njegova kariera kratka, je Anton Yelchin v Hollywoodu pustil opazen pečat in je veljal za enega najbolj nadarjenih igralcev svoje generacije. Rodil se je v Sankt Peterburgu, a se je že kot dojenček z družino preselil v Združene države, kjer je kariero začel kot otroški igralec.

Pojavil se je v serijah Huff in Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm) in zaigral v več odmevnih neodvisnih filmih, tudi v Fierce People, kjer je spoznal Kristen Stewart, s katero sta bila nekaj časa par. Kasneje je izjavila, da je bilo to prvo razmerje, ki ji je strlo srce.

Anton Yelchin v filmu Terminator: Odrešitev | Foto: Guliverimage Anton Yelchin v filmu Terminator: Odrešitev Foto: Guliverimage

Večji preboj je dosegel z vlogo Antona Chekova v novih filmih franšize Zvezdne steze (Star Trek) ter s filmom Terminator: Odrešitev (Terminator: Salvation), v katerem igra skupaj s Christianom Balom in Samom Worthingtonom. 

Akcijski triler Terminator: Odrešitev si lahko ogledate v ponedeljek ob 20.05 na kanalu AMC Slovenija. 

Junija 2016 pa je svet pretresla novica o nenavadni nesreči, ki se je za Antona žal končala tragično. Njegovo vozilo se je namreč zapeljalo po strmi klančini in ga usodno stisnilo ob zid pri vratih njegove hiše v Los Angelesu. Njegovi starši so kasneje tožili Fiat Chrysler, proizvajalca džipa Grand Cherokee, saj je imel tisti model avtomobila znano težavo s prestavno ročico. Tožbo so poravnali zunajsodno. 

Producenti filma Zvezdne steze po igralčevi smrti niso želeli najeti drugega igralca za vlogo Chekova in so nadaljnje filme posneli brez tega lika. Film Zvezdne steze: Onkraj je bil posvečen tako Yelchinu kot Leonardu Nimoyu, ki je umrl leto prej. 

Več filmov, v katerih je nastopal Yelchin, je bilo izdanih po njegovi smrti. Njegova starša sta medtem sodelovala pri nastanku dokumentarnega filma o njem z naslovom Love, Antosha, ki je premiero doživel leta 2019 na filmskem festivalu Sundance. Spremno besedo k filmu je posnel Nicolas Cage. 

Terminator Anton Yelchin smrt AMC Slovenija
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