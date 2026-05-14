Dejan Vunjak in Lucija Vrankar se to jesen vračata na televizijske zaslone, vodila bosta oddajo Pa brez zamere na Planet TV.

Jeseni na Planet prihaja nova zabavno-glasbena oddaja Pa brez zamere, ki jo bosta vodila Dejan Vunjak in Lucija Vrankar, voditeljski par, ki je pred tem vodil Japajade šov na TV Slovenija. Tudi oddaja na Planetu bo v ospredje postavila glasbo, isti je tudi njen idejni vodja, glasbeni multipraktik Jože Potrebuješ.

Nov televizijski lov na talente

V okviru oddaje bodo pripravili tudi glasbeno tekmovanje Zvezde leta tega planeta, ki bo novim talentom ponudilo priložnost za nastop pred televizijskimi gledalci in preboj na slovensko glasbeno sceno.

Kot so pojasnili, želijo v ospredje postaviti nove obraze domače glasbene scene in zato vabijo mlade, še neuveljavljene glasbenike, pevce, duete, ansamble in skupine, ki radi izvajajo slovensko glasbo in si želijo svoj talent predstaviti širši Sloveniji.

