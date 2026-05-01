"Starejši ko si in bolj ko si svoj, si tudi manj prilagodljiv," je v Spotkastu povedal David Amaro, ki se je z voditeljico Evo Cimbola sprehodil skozi svoje glasbene začetke ter svoj karierni in osebnostni razvoj. Pogovor sta začela s hrvaško različico oddaje Znan obraz ima svoj glas, zaradi katere David trenutno največ časa preživi v Zagrebu.

David Amaro že več mesecev živi v Zagrebu, kjer se je v celoti posvetil projektu oziroma hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Kot pravi, je njegov vsakdan podrejen vajam, pripravam in preobrazbam, ki jih oddaja zahteva.

Družabnega življenja praktično nima, a tega ne obžaluje – zaveda se, da gre za izjemno priložnost, ki zahteva popolno osredotočenost. "To je obdobje, ko res samo delaš. Vadiš, raziskuješ like in jih poskušaš čim bolje prenesti na oder," pojasnjuje.

"Moški ego velikokrat pride prav v karieri in življenju. V tem primeru pa sem ga moral malo črtati," je povedal o upodobitvi ženskih vlog v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Foto: Luka Petrič

Ženske vloge? Brez težav.

Posebnost njegove udeležbe v šovu so številne ženske vloge. Razlog vidi tudi v svoji fizični pojavnosti. "Moje telo je očitno primerno za večerne obleke in visoke pete," pove v smehu. Kljub temu pa z enakim veseljem stopi tudi v čevlje moških. Eden večjih izzivov mu je bil nastop kot Tony Cetinski, kjer je moral ujeti tako vokal kot karizmo enega največjih regionalnih glasbenikov.

Od Davida Groma do Davida Amara

Njegova glasbena pot se je začela zelo zgodaj. Že pri dvanajstih letih je nastopal pod umetniškim imenom David Grom. Takrat sta ga glasbeno usmerjala Miki Šarec in Tanja Žagar. "Od njiju sem se ogromno naučil. To je bila za tisti čas prava pot," se spominja. A z leti je začutil, da želi ustvarjati drugače. Umaknil se je s scene, odšel v Anglijo na izpopolnjevanje petja in se nato vrnil kot David Amaro – bolj zrel, bolj definiran umetnik.

Dom ostaja prioriteta

Čeprav pogosto ustvarja in nastopa v srbohrvaškem jeziku, si želi predvsem utrditi svojo bazo poslušalcev doma, v Sloveniji. "Seveda se ne bi branil koncertov po regiji, ampak dom je vedno dom," poudarja. Njegov veliki cilj ostaja nastop v Križanke, za katerega verjame, da ga bo kmalu dosegel.

"Že dve, tri leta ne berem komentarjev na Facebooku in od takrat živim zelo bolj svobodno kariero," je priznal David Amaro. Foto: Luka Petrič Dolgoletne izkušnje v svetu zabave so mu dale pomembne življenjske lekcije. Danes veliko bolj premišljeno izbira ljudi, ki jih spušča v svoj krog. "Ne zapravljam več energije za odnose, kjer ni prave energije. Sčasoma ugotoviš, kdo ti ustreza in kdo ne," pravi.

O likanju srajc in meditaciji

Za konec je razkril tudi svoje mnenje o meditaciji ter razkril, koliko krem uporablja in katero hrano ima trenutno najraje, z nami pa je delil še simpatično anekdoto iz časa, ko je pet let delal na banki. Takrat je moral redno likati srajce – a si je včasih pomagal po svoje. "Če se mi je res mudilo, sem zlikal samo tisti del, ki je gledal izpod suknjiča. Preostalo je lahko bilo zmečkano," prizna v smehu.

