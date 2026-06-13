Dan razkritja: vesoljci so med nami

Dan razkritja je nov film Stevena Spielberga, ki se po Bližnjih srečanjih tretje vrste, E.T.-ju in Vojni svetov že četrtič vrača k temi stika z vesoljci – in to v enem bolj napetih trilerjev tega leta.

Sloviti režiser in avtor predloge zgodbe nas v svojem znamenitem slogu v akcijo vrže že v prvih kadrih, ki so mojstrsko zloženi tako, da nam servirajo zgolj drobce zgodbe, pri čemer pa so ti drobci tako napeti in vznemirljivi, da ne moremo odtrgati pogleda in se nehati truditi, da bi sestavili širšo sliko. V naslednjih dobrih dveh urah film večkrat izgubi ta tempo, a nikoli za dolgo, obenem pa ves čas razširja ozadje ter vzpostavlja zanimive in privlačne junake.

Poglejte napovednik:

Glavni junak zgodbe je Daniel, ki ga igra odlični in zadnje čase vseprisotni Josh O’Connor ( Izzivalci , Wake Up Dead Man , Vodja operacije). Daniela srečamo, ko se pripravlja na predajo očitno ukradenih podatkov skupini vladnih agentov, ki so ugrabili (in pretepli) njegovo dekle Jane (Eve Hewson), a jim svojih dokazov ne preda, temveč jim zagrozi z enim od ukradenih predmetov, nato pa skupaj z Jane pobegneta. Vzporedno spremljamo zgodbo napovedovalke vremena Margaret (Emily Blunt) na lokalni televizijski postaji v Kansas Cityju, ki po jutranjem srečanju s ptičem nenadoma razvije sposobnost razumevanja ljudi oziroma branja misli oziroma nudenja odgovorov na njihove najhujše strahove.

Josh O’Connor igra Daniela, ki s kupom ukradenih podatkov v nahrbtniku beži pred posebnimi agenti, a film nikoli ne zastavi vprašanja, ali je Daniel na pravi strani. Foto: Karantanija Cinemas

Zlobnežev slab dan v službi

Na drugi strani je Scanlon (Colin Firth), vodja tajne vladne organizacije, ki se trudi ustaviti Josha in ugotoviti, kaj se dogaja z Margaret, in pri tem poleg mreže agentov uporablja tudi nekakšno vesoljsko tehnologijo, ki omogoča vdor v človekovo zavest na daljavo. Scanlon je v paniki, saj Josheva kraja podatkov ni edina težava, tega jutra namreč kar ducat agentov na čelu z vplivnim Hugom (Colman Domingo) ni prišlo v službo in vse kaže, da skupaj z Joshem načrtujejo veliko razkritje.

Akcijske scene, kot jih zna posneti samo Steven Spielberg. Foto: Karantanija Cinemas

Kot sčasoma ugotovimo skozi dogajanje – in kot je izdal že prvi napovednik –, je to razkritje povezano z obstojem nezemljanov. Scanlonova organizacija že od zloglasnega incidenta v Roswellu leta 1947 prikriva resnico o nezemljanih in jih skrivoma preučuje. Obenem je svet na pragu svetovne vojne, saj v ozadju nenehno spremljamo poročila o rastočih incidentih na Korejskem polotoku in evropski vzhodni meji. Tako se Scanlon in nekateri drugi bojijo, da bi kakršnokoli razkritje lahko vse skupaj samo še potenciralo do jedrskega spopada.

Vesoljci prihajajo! Foto: Karantanija Cinemas

Bližnja srečanja četrte vrste

Spielberg v takšno okolje postavi triler s skoraj neprekinjeno akcijo, ki posname s popolnim obvladovanjem kamere, občutka za kaskaderske podvige in stopnjevanje napetosti. Tempo vmes ravno toliko popusti, da se gledalec lahko občasno zamisli nad vprašanji, ki jih film odpira. Kljub temu ima scenarij žal kar nekaj šibkih točk, kjer bodisi tempo preveč upade bodisi poskuša z akcijo dovolj zamotiti gledalce, da ne bi opazili lukenj v zgodbi in nelogičnosti v ravnanju junakov.

Oskarjevec Colin Firth je zaslovel z vlogami romantičnih junakov in tudi vlogo zlobneža odigra tako, da z njim sočustvujemo. Foto: Karantanija Cinemas

Spielbergu je zgodba o stiku z vesoljci blizu in med svojo kariero nam jo je predstavil v različnih perspektivah in žanrih, od vojne za preživetje (Vojna svetov) do zgodbe o odraščanju (E.T.) in iskanja smisla (Bližnja srečanja tretje vrste), medtem ko Indiano Jonesa in Kraljestvo kristalne lobanje raje kar pozabimo. V Dnevu razkritja nam stik z nezemljani ponudi kot priložnost za odprtost in iskrenost, kar je nekoliko naiven pristop, in ta zaznamuje skoraj preveč narativnih odločitev v filmu.

Jane igra Eve Hewson, ki je zaslovela v serijah Iluminaries in Bad Sisters, sicer pa je hči enega največjih popzvezdnikov, Bona. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Dan razkritja vreden ogleda?

Kljub temu bodo gledalci ob odhodu iz kina filmu zlahka odpustili vse zgoraj naštete težave, saj režiserju, ki je sicer znan po nekoliko solzavih zaključkih, uspe že drugič zapored (po Fabelmanovih) postreči z zares mojstrskim koncem.

Dan razkritja (Disclosure Day)

Režija: Steven Spielberg

Igrajo: Josh O’Connor, Emily Blunt, Eve Hewson, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell

Žanr: ZF triler

Dolžina: 145 minut Steven SpielbergJosh O’Connor, Emily Blunt, Eve Hewson, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt RussellZF triler145 minut

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