Bugonia: zvezdnica Emma Stone, kot je še niste videli

Bugonia je bil eden najbolj obleganih filmov letošnjega Liffa in to z dobrim razlogom. Gre za napet triler, za psihološko igro med ugrabiteljem in njegovo žrtvijo, polnim vseh tistih bizarnosti, po katerih je znan petkratni nominiranec za oskarja Yorgos Lanthimos.

Teddy dela v pakirnici in je navdušen čebelar, ki je prepričan, da je skozi temeljito raziskovanje odkril vzrok za propadanje čebeljih družin – za vsem skupaj so vesoljci iz Andromede, ki skozi to bolezen načrtujejo zasužnjenje človeštva. In njihova glavna predstavnica je Michelle, direktorica podjetja, v katerem je zaposlen, zato Teddy prepriča svojega bratranca Dona, da mu jo pomaga ugrabiti, da bi prišla resnici do dna.

Ali bi zaupali temu teoretiku zarote? Jesse Plemons je izjemen v glavni vlogi Bugonie. Foto: Karantanija Cinemas

Don nima posebnega zaupanja v načrt, a kot oseba z duševnimi motnjami ne zna izraziti svojega nestrinjanja Teddyju, svojemu edinemu živemu sorodniku in prijatelju. Kot razkrijejo njuni pogovori, je tudi nujno nekdaj številčno družino prizadelo več nesreč, podobno kot čebele. Don še posebej dvomi v potrebo po vbrizganju kemikalije, ki povzroči kastracijo (da ju vesoljka ne bi zapeljala), a Teddy je prepričljiv.

Oglejte si napovednik filma:

Vmes spremljamo Michelle, kako ob 4.30 zjutraj začne svojo direktorsko rutino s kompleksnim regimentom lepotnih in zdravstvenih tretmajev, jogo in treningom borilnih veščin, da se pripravi na delovni dan. Nato v korporaciji zaposlenim razlaga, kako si morajo poleg službe vzeti čas za družino, a obenem tudi vse narediti.

Emma Stone kot je še nismo videli: z obrito glavo in premazom iz antihistaminika je res videti vesoljsko. Foto: Karantanija Cinemas

Ugrabitev je vse prej kot učinkovita, saj Michelle sprva zlahka premikasti zamaskiranega moškega, ki se pojavi na njenem dovozu, ko izstopi iz avtomobila, a Teddy je vztrajen ne glede na število in moč udarcev, ki jih prejme, in ji vbrizga injekcijo z uspavalom. Don hoče protestirati, ko mu Teddy ukaže, naj ji obrije njene dolge lase, saj ji prek njih lahko sledijo, se vendar vda in nato tudi pomaga pri mazanju kože z antihistaminikom, ki naj bi služil podobni funkciji.

Z bratrancema Gatz ni dobro češenj zobati. Foto: Karantanija Cinemas

Čez štiri dni, ko bo prispela vesoljska ladja

Ko se Michelle prebudi je sprva v šoku, a se kmalu zave svoje situacije in vklopi vse svoje managerske zmogljivosti, da bi se rešila iz te situacije. Še posebej ko ji Teddy razloži svojo zahtevo: čez štiri dni, na noč luninega mrka, ko bo prispela njena vesoljska ladja, zahteva avdienco z njenim vladarjem, da bi ustavil uničenje oziroma zasužnjenje človeštva.

Tudi ko je jasna globina prepada med njima, Michelle ne obupa, temveč iz naključnih drobcev informacij razvija debate, da bi Teddya – in še bolj Dona – prepričala o očitni norosti teh trditev ali pa ju zmanipulirala v odkrit spopad. Nakar napetost potencira še policist, ki ga skrbi za Teddyja, in ki si skuša oprati vest za grozljivo stvar, ki mu jo je storil, ko je bil v otroštvu njegova varuška.

Bodo spet oskarji?

Film je poln presenečenj in preobratov, ki jih zasedba mojstrsko odigra. To še posebej velja za Emo Stone v vlogi Michelle, ki je pred dvema letoma prejela svojega drugega oskarja za vlogo v filmu istega režiserja in se ji ponovno nasmeha nominacija. Nič kaj manj prepričljiv ni Jesse Plemons kot Teddy, s čimer je ta nekoč stranski igralec (Morilci cvetne lune, Državljanska vojna) dokončno potrdil, da je iz pravega materiala za glavne vloge.

Michelle vklopi svoje prepričevalske sposobnosti. Foto: Karantanija Cinemas

V dobi teorij zarote je ta film še toliko bolj vroča roba, saj razlage mnogih Teddyjevih teorij zlahka zasledimo v spletnem diskurzu in vse pogosteje tudi pri ljudeh v resničnem življenju. A Bugonia je priredba korejsekga filma Rešite zeleni planet! (Jigureul jikyeora!) iz leta 2003, ko je bil odnos do teh teorij še povsem drugačen. Korejski film ima isto zasnovo o ugrabitelju, ki skuša obraniti zemljo pred vesoljci, a okrog naplete še bolj bizarno zgodbo, kot je značilno za korejsko kinematografijo tistega časa.

Režiser Yorgos Lanthimos film trdno zasidra v sedanjosti in svojem slogu prilagodi tudi humor zgodbe. Medtem ko je južnokorejski film značilno odštekan in občasno brez trdne navezave na realnost, ima Bugonia temačen humor, ki ne izgubi note absurda, a tudi nikoli ne zapusti polja resničnosti. Glavni krivec za to je prej omenjena odlična igra Plemonsa in Stone.

Vse je zaradi čebel. Tudi ime filma izhaja iz starogrške ideje, da čebele nastanejo v truplih žrtvovanih živali. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Bugonia vreden ogleda?

Vsekakor. Lanthimos je mojster hkratnega vzbujanja napetosti in humorja, podkrepljenega z nelagodjem. Čeprav je povečini omejen na eno lokacijo in tri like, film ne zapade v monotonijo ali dolgčas, temveč stopnjuje tesnobo in živčnost in jo občasno razbije s šalo ali gagom. Prva polovica filma počasi gradi na teh temeljih, nakar preklopi v akcijo v zadnji tretjini in preseneti s surovostjo in vsesplošnim pretiravanjem, ki pa povsem ostane v duhu predhodno prikazanega.