Skupina Pussycat Dolls je odpovedala skoraj celoten severnoameriški del svoje težko pričakovane turneje ob vrnitvi na glasbeno sceno. Kot razlog so članice navedle slabo prodajo vstopnic, zaradi katere so morale sprejeti, kot pravijo same, "težko in srce parajočo odločitev".

Nicole Scherzinger, Ashley Roberts in Kimberly Wyatt so letos napovedale veliko vrnitev z novo glasbo in svetovno turnejo, ki bi morala zajeti 33 koncertov po ZDA in Kanadi junija, julija in avgusta.

Oboževalci pa nad vrnitvijo skupine niso povsem navdušeni. Na družbenih omrežjih se že od napovedi turneje množično pritožujejo, da se ni vrnila celotna originalna zasedba, ampak le tri članice. Poleg Scherzingerjeve, Robertsove in Wyattove namreč manjkajo Carmit Bachar, Jessica Sutta in Melody Thornton, ki so bile prav tako pomemben del največjih uspehov skupine v času njenega vrhunca.

V Evropi je zanimanje veliko večje

Medtem ko so ameriške datume večinoma odpovedale (v Severni Ameriki bo izpeljan le en nastop – na festivalu WeHo Pride v Los Angelesu 6. junija), evropski del turneje ostaja nespremenjen. Skupina je razkrila, da so številni koncerti v Evropi in Veliki Britaniji že razprodani, zato zdaj vse moči usmerjajo v pripravo koncertov na stari celini.

Turneja se bo septembra začela v Köbenhavnu, nato pa se bodo dekleta ustavile še v Birminghamu, Nottinghamu, Leedsu, Liverpoolu, Dublinu, Glasgowu, Newcastlu in Manchestru. Zaključni koncert bo 13. oktobra v londonski dvorani O2 Arena.

Skupina, ki je v začetku tisočletja osvojila svet s hiti Buttons, Don’t Cha in I Don’t Need A Man, ostaja izjemno priljubljena predvsem v Evropi. Tudi Ashley Roberts in Kimberly Wyatt danes živita v Veliki Britaniji, kjer imajo Pussycat Dolls še vedno močno bazo oboževalcev.

Originalna zasedba Pussycat Dolls leta 2007 na koncertu v Londonu. Foto: Guliverimage

Previsoke cene vstopnic in prevelike dvorane?

Oboževalci so sicer že več tednov ugibali, da bi lahko ameriški del turneje odpadel. Zemljevidi dvoran na spletnih straneh za prodajo vstopnic so namreč kazali veliko število neprodanih sedežev.

Po poročanju ameriških medijev naj bi k slabši prodaji prispevale predvsem visoke cene vstopnic ter odločitev, da skupina nastopa v velikih arenah namesto v manjših koncertnih dvoranah. Med razlogi za manjše zanimanje nekateri omenjajo tudi nepopolno zasedbo skupine, saj številni oboževalci pričakujejo vrnitev vseh članic iz najbolj uspešnega obdobja Pussycat Dolls.

Vrnitev skupine prihaja šest let po prvem poskusu združitve, ki sta ga preprečila pandemija covid-19 in pravni spor. Nicole Scherzinger je medtem uspešno nadaljevala svojo kariero in navdušila tudi na odrih londonskega West Enda ter Broadwaya v muzikalu Sunset Boulevard z vlogo, v kateri je junija lani osvojila tonyja za najboljšo igralko.

Meghan Trainor Foto: Guliverimage

Glasbeno industrijo pretresa val odpovedanih turnej

Sicer pa glasbeno industrijo v zadnjem času pretresa pravi val odpovedanih koncertov in turnej. Poleg Pussycat Dolls so večje nastope v zadnjih mesecih odpovedali ali prestavili tudi Meghan Trainor, Zayn Malik, Post Malone, poleti 2024 pa je zaradi premalo prodanih vstopnic severnoameriško turnejo odpovedala tudi Jennifer Lopez.

Razlogi za odpovedi so različni, a portal Page Six navaja besede glasbenega poznavalca, ki je za Posta Malona dejal, da ga je prizadela tako imenovana "blue dot fever" – izraz za množico neprodanih sedežev, označenih z modrimi pikami na Ticketmasterjevih zemljevidih dvoran. Tudi nekateri drugi izvajalci so priznali, da je bila prodaja vstopnic precej slabša od pričakovanj.

Glasbeniki danes večino zaslužka ustvarijo prav z nastopi v živo, vendar glasbeni poznavalci opozarjajo, da "ne more vsak izvajalec postavljati cen vstopnic kot Taylor Swift" in kljub temu napolniti stadionov. Oboževalci, na katere vse bolj pritiskajo visoki življenjski stroški, so pri nakupu koncertnih vstopnic očitno postali precej bolj previdni.