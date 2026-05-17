Po letih samostojnega glasbenega in umetniškega ustvarjanja sta se brata Žigan in Kristijan Krajnčan odločila, da združita moči. Izdala sta prvi skupni album, ki je po njunih besedah mešanica različnih glasbenih zvrsti in čustvenih potovanj. Ker prihajata iz znane glasbene družine, ju glasba spremlja že od majhnih nog, brez nje si odraščanja ne bi mogla predstavljati, za Siol.net pa sta spregovorila tudi o tem, kaj poleg ustvarjanja glasbe še rada počneta skupaj in koliko sta v njuno delo vpeta njuna starša.

Večino skladb na albumu je napisal Kristijan, nekaj tudi Žigan. Foto: Osebni arhiv Žigana in Kristijana Krajnčana V tokratni rubriki Hitrih 5 gostimo brata Žigana in Kristijana Krajnčana, ki sta nedavno v svet poslala njun prvi skupni projekt. Album z naslovom The Only Thing I Know sta javnosti že predstavila v ljubljanskem Kazina Jazz Clubu, na njem pa najdemo devet skladb. Večina je avtorskih, kakšno pa sta brata tudi priredila. Žigana sicer poznamo kot vsestranskega umetnika, ki med drugim združuje petje in ples, Kristijan pa se je uveljavil kot violončelist, bobnar, skladatelj in filmski ustvarjalec. Njuna starša sta Romana Krajnčan, priljubljena pevka in ustvarjalka pesmi za otroke ter priznani skladatelj in dirigent Lojze Krajnčan.

Dolga leta sta ustvarjala vsak po svoje – kateri trenutek je bil tisti prelomni, ko sta vedela, da je čas za skupen projekt?

Prelomni trenutek je bilo povabilo Alje Kramar v oddajo Prva vrsta na RTV Slovenija.

Za kakšen album gre, kakšne pesmi lahko na njem pričakujemo?

Večino skladb je napisal Kristijan, nekaj Žigan, na albumu pa je tudi nekaj priredb, kot sta Mati, bodiva prijatelja in Take Five. Gre za mešanico različnih glasbenih zvrsti in čustvenih potovanj.

Prihajata iz znane glasbene družine. Kako je odraščanje v okolju, kjer je glasba prisotna ves čas, vplivalo na vajin odnos do glasbe in ustvarjanje?

Težko si predstavljava, kako je odraščati brez glasbe. Zato si lahko morda drzneva pomisliti, da je glasba za naju drugi dom.

Družina Krajnčan (od leve proti desni): Žigan Krajnčan, Romana Krajnčan, Kristijan Krajnčan in Lojze Krajnčan. Foto: Mediaspeed

Koliko sta v vajino glasbeno udejstvovanje vpeta vajina starša?

Velikokrat prideta na koncerte in naju s tem podpirata. Imamo različne poglede na določene stvari, vsi pa imamo radi in spoštujemo kakovostno umetnost.

Kaj poleg ustvarjanja glasbe še rada počneta skupaj? Imata morda kakšen skupen hobi?

Rada imava piknike, pečenje na žaru, obiskujeva plesne predstave, občasno greva v kino, trenutno pa načrtujeva tudi snemanje novega filma.

Preberite še: