Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
20.39

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,56

Natisni članek

Natisni članek
Urška Klakočar Zupančič Šank Rock Bor Zuljan

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 20.39

23 minut

Bor Zuljan zapušča skupino Šank Rock in se podaja na samostojno glasbeno pot

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,56
Urška Klakočar Zupančič, Bor Zuljan | V zadnjem času se je Bor Zuljan v javnosti pojavljal ne samo zaradi delovanja na glasbenem področju, pač pa tudi zaradi zveze z nekdanjo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.  | Foto Mediaspeed

V zadnjem času se je Bor Zuljan v javnosti pojavljal ne samo zaradi delovanja na glasbenem področju, pač pa tudi zaradi zveze z nekdanjo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. 

Foto: Mediaspeed

Kitarist skupine Šank Rock, Bor Zuljan, je za POP IN razkril, da po 35 letih skupnega delovanja zapušča skupino.

Kitarist Bor Zuljan, sicer partner nekdanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, se po 35 letih delovanja v skupini Šank Rock podaja na samostojno glasbeno pot.  

"Mislim, da smo s fanti iz skupine Šank Rock prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje nesmiselno, in ugotovili, da je bolje, da gremo vsak svojo pot in počnemo tisto, kar si želimo," je povedal Zuljan. Pojasnil je, da ideja o razhodu ni nastala čez noč, ampak je zorela dlje časa. "Mislim, da smo se na lep, spoštljiv način, s sestankom, ki smo ga imeli, razšli."

Zuljan že ustvarja novo glasbo, njegova prva samostojna pesem bo luč sveta ugledala čez nekaj tednov. "Vsekakor bom ostal v rock smeri, ampak ta rock bo nekoliko bolj progresiven," je še razkril.

Skupina Šank Rock je najbolj znana po svojih hitih Pravljica o mavričnih ljudeh in Metulj. 

Oglasila se je Klakočar Zupančič

"Dragi Bor, naj te na nadaljnji glasbeni poti vodijo tvoje znanje, izkušnje in karizma, spremlja pa naj te sreča. Ta je vedno na strani pogumnih!," je na svojem Facebook profilu zapisala Klakočar Zupančič in podprla svojega partnerja pri njegovi odločitvi. 

Zuljan in Klakočar Zupančič sta zvezo potrdila aprila lani. "Poslovno sva sodelovala precej časa, zbližala sva se šele nekaj mesecev po tem, ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve," je takrat dejal.

V času njenega predsedovanja DZ se je z njo večkrat pojavil v javnosti in jo spremljal tudi na državnih prireditvah.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan | Foto: STA Foto: STA
Urška Klakočar Zupančič
Novice Urška Klakočar Zupančič z javnim ljubezenskim pismom Boru Zuljanu
Urška Klakočar Zupančič
Trendi Urška Klakočar Zupančič o svoji prihodnosti: Ni treba vedno vsega načrtovati

Urška Klakočar Zupančič Šank Rock Bor Zuljan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.