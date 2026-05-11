Kitarist skupine Šank Rock, Bor Zuljan, je za POP IN razkril, da po 35 letih skupnega delovanja zapušča skupino.

"Mislim, da smo s fanti iz skupine Šank Rock prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje nesmiselno, in ugotovili, da je bolje, da gremo vsak svojo pot in počnemo tisto, kar si želimo," je povedal Zuljan. Pojasnil je, da ideja o razhodu ni nastala čez noč, ampak je zorela dlje časa. "Mislim, da smo se na lep, spoštljiv način, s sestankom, ki smo ga imeli, razšli."

Zuljan že ustvarja novo glasbo, njegova prva samostojna pesem bo luč sveta ugledala čez nekaj tednov. "Vsekakor bom ostal v rock smeri, ampak ta rock bo nekoliko bolj progresiven," je še razkril.

Skupina Šank Rock je najbolj znana po svojih hitih Pravljica o mavričnih ljudeh in Metulj.

Oglasila se je Klakočar Zupančič

"Dragi Bor, naj te na nadaljnji glasbeni poti vodijo tvoje znanje, izkušnje in karizma, spremlja pa naj te sreča. Ta je vedno na strani pogumnih!," je na svojem Facebook profilu zapisala Klakočar Zupančič in podprla svojega partnerja pri njegovi odločitvi.

Zuljan in Klakočar Zupančič sta zvezo potrdila aprila lani. "Poslovno sva sodelovala precej časa, zbližala sva se šele nekaj mesecev po tem, ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve," je takrat dejal.

V času njenega predsedovanja DZ se je z njo večkrat pojavil v javnosti in jo spremljal tudi na državnih prireditvah.