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Avtor:
N. V.

Petek,
17. 7. 2026,
7.12

Osveženo pred

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Bob Dylan koncert

Petek, 17. 7. 2026, 7.12

1 ura, 30 minut

Bob Dylan še letos prihaja v Ljubljano

Avtor:
N. V.

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Bob Dylan | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Legendarni Bob Dylan se s koncertno serijo vrača v Evropo, tudi v Slovenijo, kjer bo spet nastopil po 11 letih. V okviru novembrske in decembrske turneje bo eden najvplivnejših glasbenikov vseh časov 9. novembra nastopil v Areni Stožice v Ljubljani.

Bob Dylan je aktualno koncertno turnejo poimenoval Rough and Rowdy Ways Tour po svojem presenetljivem in kritiško izjemno cenjenem albumu iz leta 2020. Turneja je v zadnjih letih požela navdušene odzive občinstva in medijev, v Guardianu so jo označili za "večer nepredvidljivih trenutkov, glasbenih presežkov in brezpogojnih užitkov".

Dylanov album Rough and Rowdy Ways iz leta 2020 je prijetno presenetil oboževalce po vsem svetu. Zaznamoval je številne lestvice najboljših izdaj leta in predstavljal še en pomemben mejnik na ustvarjalni poti umetnika, ki ostaja ena ključnih osebnosti moderne glasbe.

Tudi Dylanova zadnja uradna izdaja, The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963 (2025), je bila deležna izjemnih kritik. Revija Uncut jo je označila za "osupljiv in poglobljen vpogled v Dylanova formativna leta", medtem ko so v Mojo zapisali: "Pravzaprav je vsaka pesem svojevrstna transcendenca."

Koncert brez telefonov in kamer

Koncerti Boba Dylana leta 2026 potekajo v sodelovanju s podjetjem Yondr, ki zagotavlja, da občinstvo med koncertom ne uporablja mobilnih telefonov in videokamer.

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