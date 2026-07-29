Vse glasnejše so govorice, da se Macaulay Culkin resno dogovarja za snemanje novega filma Sam doma, v katerem bi se vrnil v vlogo Kevina.

Šefi produkcijske hiše Disney in Macaulay Culkin naj bi bili sredi pogovorov o snemanju novega filma kultne božične franšize Sam doma, v katerem bi se 45-letni igralec vrnil v vlogi Kevina McCallisterja, ki ga je prvič igral pri devetih letih.

Govorice je sprožil novinar Matt Belloni, dobro obveščeni poznavalec hollywoodskega zakulisja. Izjavil je, da Culkina zadnje čase pogosto videvajo na območju Disneyjevih studiov, pa tudi pri Disneyju naj bi bili "zelo zagreti" za idejo o ponovni oživitvi franšize Sam doma s Culkinom v glavni vlogi.

Kakšna bi bila zgodba odraslega Kevina?

Tudi spletni tabloid TMZ je poročal, da se je Culkin res sestal z živinami pri Disneyju in da ima že dobro razdelano zamisel o tem, kako naj bi bila videti zgodba novega filma.

S to idejo se je Culkin sicer poigraval že lani, ko je ob 35. obletnici premiere prvega filma Sam doma razkril vizijo o novem filmu. Po njegovi zamisli je odrasli Kevin McCallister neodgovoren oče, ki ga njegov mladi sin zaklene iz hiše. Kevin se nato skuša prebiti v hišo, ob tem pa vedno znova naleti na kakšno past, ki mu jo je nastavil sin – kot je to v prvih dveh filmih sam počel z nepridipravoma, ki sta ju igrala Joe Pesci in Daniel Stern.