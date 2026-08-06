Beda, spektakel, praznina, razvrat: kaj je v ozadju zadnjega videospota Siddharte?

Režiser Ven Jemeršić je med enomesečnim "urbanim safarijem" po ZDA posnel ogromno materiala, ki ga je stlačil v slabih pet minut dolg, najbolj dinamičen Siddhartin spot do zdaj.

"Zadnji spot zadnjega komada z zadnjega albuma," je skupina Siddharta pospremila nov izdelek, ki so ga poslali v svet – videospot za skladbo Khanta, peti, ki ga je zanje ustvaril režiser Ven Jemeršić, avtor številnih legendarnih videospotov za vrsto slovenskih izvajalcev.

Spot je nastajal med enomesečnim bivanjem v New Yorku in Minneapolisu, kjer je Jemeršić v objektiv ujel več kot osem ur surovega materiala. Ameriške ulice so ponudile vse, "obraze, reklame, policijo, bedo, spektakel, praznino, razvrat in tisto čudno ameriško prepričanje, da je vse lahko hkrati tragedija in zabaviščni program", je svoje vtise strnil režiser.

"Včasih sem se počutil kot na urbanem safariju, v lovu za človeško neumnostjo, ki je na ameriških tleh očitno našla idealno podnebje. Ni bilo treba dolgo čakati. Samo stati si moral na pravem vogalu," je še povedal.

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Snemanje neznancev na javnih mestih v ZDA pa ni bilo brez tveganja. Jemeršić je priznal, da se je večkrat znašel na robu konflikta z ljudmi, ki niso želeli postati "simbol propada zahodne civilizacije". Ključno vlogo pri nastanku spota je imela njegova žena Yuchen: da bi on lahko neopazno ujel avtentične trenutke na ulici, je ona pogosto služila kot navidezni model, Jemeršić pa je s kamero snemal dogajanje za njenim hrbtom. "Brez nje bi verjetno končal nekje med vročinskim udarom in konfliktom," je opisal snemanje pri peklenskih 39 stopinjah Celzija.

Spot za pesem Khanta je opisal kot svoj najbolj dinamično zmontiran do zdaj, saj se v njem zvrsti kar 412 kadrov. "Sodobni človek je vajen neskončnega drsenja po telefonu, kjer nova podoba izbriše prejšnjo, še preden jo zares dojame. Spot uporablja isti ritem, le da namesto algoritma tok podob narekuje pesem. To ni samo slog. To je stanje," je dejal. "Pesem sem začutil kot kugo zahodnega sveta. Kot nekaj, kar se širi brez siren, brez mej in brez potrebe po dovoljenju. Ne prihaja več. Že zdavnaj je tukaj. Pred našim pragom, v naših telefonih, željah, jezi in utrujenosti. Spot zato ni samo portret Amerike. Je ogledalo, v katerem lahko morda prepoznamo tudi sebe."

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