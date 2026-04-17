Slovenska pevka in glasbenica Anja Rupel je v Spotkastu z Evo Cimbola spregovorila o življenju, glasbi in prelomnicah, ki jih prinesejo leta. Pred kratkim je dopolnila 60 let, ob tem pa po dveh letih premora izdala tudi novo pesem z naslovom Enigma, ki med drugim odpira vprašanja o odnosih in dolgotrajni zvezi.

"Zame je v tem obdobju popolnoma dovolj, da nastopim enkrat na mesec. To je za mojo dušo," pravi Anja, ki se veseli prihajajočih nastopov, čeprav jih je danes manj kot nekoč. Ritem si je prilagodila tako, da ji omogoča več miru in ravnovesja.

O letih, minljivosti in zavedanju časa

Če jo je 50. rojstni dan prvič zares opomnil, da je za njo že pol stoletja, je šestdesetica odprla povsem druga razmišljanja. "Bolj so v ospredje prišle misli o minljivosti, o tem, kako hitro vse mine," pove. S tem pridejo tudi telesne spremembe, ki jih poskuša čim bolj omiliti z rednim gibanjem in zdravo prehrano, a ob tem z nasmehom doda, da si brez slabe vesti privošči tudi kakšen kos torte.

Anja Rupel je nedavno praznovala 60. rojstni dan, ob tem pa po dveh letih premora izdala tudi novo pesem z naslovom Enigma.

Knjige kot pobeg v drug svet

V prostem času najraje bere. Obožuje kriminalke, blizu pa ji je tudi znanstvena fantastika. "Rada se potopim v svet zmajev, čarovnic in podobnega. Takrat se vse ustavi in si v zgodbi, ki jo interpretiraš po svoje," pravi. Na ta način si tudi širi domišljijo. Zato ji je včasih žal, da hčerka Luna ni podedovala te ljubezni do branja, čeprav je z njo veliko brala, ko je bila še majhna.

Večkrat se uleže na kavč, začne z branjem in jo vsebina toliko prevzame, da bere, dokler ne prebere celotne knjige. Na ta način si napolni baterije.

Vedno urejena – tudi doma

Anja Rupel je znana po svoji eleganci, ki je ne opusti niti v domačem okolju. "Ne nosim trenirk. Tudi doma sem vedno urejena," pove in doda, da se ne preoblači v športna oblačila ali odstranjuje ličil zgolj zato, ker je doma. Navado je verjetno podedovala po mami, ki je bila prav tako vedno urejena. "Uredim se zase, ker se tako bolje počutim."

Pevka tudi doma ne nosi trenirk in je vedno urejena.

Občutljivost, iskrenost in diplomacija

Po horoskopu je riba, kar, kot pravi sama, pomeni, da "vedno malo plava". Opisuje se kot občutljivo osebo, ki v sebi nosi veliko ženstvene energije, hkrati pa tudi nekaj odločnosti. "Velikokrat sem bila preveč iskrena, povedala sem točno to, kar sem mislila," priznava. Z leti pa je ugotovila, da to ni vedno najboljša pot, zato danes v določenih situacijah raje izbere bolj diplomatski pristop.

Glasba danes: drugačna, a še vedno kakovostna

Kot glasbena urednica na nacionalnem radiu ima dober pregled nad sodobno glasbeno produkcijo. Čeprav priznava, da so se časi močno spremenili, je prepričana, da kakovostna glasba nastaja tudi danes.

Dotaknila se je tudi vprašanja plagiatorstva. "Note so note, akordi so akordi. Glede na to, koliko glasbe že obstaja, je včasih težko ustvariti nekaj, kar ne bi na nekaj spominjalo," razmišlja.

Enigma: zgodba o odnosu in radovednosti

Njena nova pesem Enigma, ki je izšla po dveh letih premora, govori tudi o njenem odnosu s partnerjem Alešem Klinarjem, ki je napisal melodijo, medtem ko je sama avtorica besedila. Pesem odraža njuno različnost. "Vedno je prisotna neka radovednost – zakaj je nekaj tako, kako bo drugi odreagiral," pojasni.

Pravi, da nikoli ni bila ljubosumna in da zaupa odnosu, ki ga imata. "Nikoli ne veš, kaj ti pride naproti v življenju. Na to ne moreš vplivati." Dodaja, da njun odnos, kot vsak, ni vedno enak: "Enkrat bolje, drugič slabše, ampak pomembno je, da oba razumeta naravo tega dela. Potem je veliko lažje."

Pri 60. letih Anja Rupel ostaja zvesta sebi – v glasbi, odnosih in vsakdanjih navadah. Bolj kot kadarkoli prej se zaveda minljivosti, a hkrati živi v trenutku in v stvareh, ki jo izpolnjujejo.

