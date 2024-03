Aleksandra Prijović prihaja v Slovenijo

Foto: Studio Nexus

"Zelo se veselim svojega prvega koncerta v Ljubljani in lahko rečem le, da bom dala vse od sebe in upravičila vašo ljubezen ter da bomo skupaj uživali in ustvarili nepozabno noč!"

O njeni karieri se neprestano govori v presežkih. Koncerti v sklopu turneje Od istoka do zapada* so bili v celoti razprodani, s številom izvedenih koncertov pa je posegla tudi po svetovni ravni.

Foto: IM LIVE PRODUCTION / Studio Nexus

Govorice o njenih koncertih nikakor ne poniknejo. Znana je po tem, da poskrbi za vsako podrobnost, navdušuje s svojim glasom, stasom, obleko, čustvi, energijo, pa tudi z vizualnimi in scenskimi učinki. Svetovna produkcija, ki jo spremlja, le še dodatno dopolni vrhunsko doživetje nastopa v živo.

Občinstvo pa je enako navdušeno tudi nad izbiro gostov, saj so se ji na odru do danes že pridružili najbolj priljubljeni izvajalci iz regije – Lepa Brena, Saša Matić, Ana Bekuta, Nucci, Voyage, Jelena Rozga ...

Foto: IM LIVE PRODUCTION / Studio Nexus

Aleksandra Prijović je nedvomno najbolj priljubljena in najbolj iskana pevka današnjega časa, njeni koncerti so vedno razprodani.



Vstopnico za spektakel v Areni Stožice si lahko predčasno zagotovite na Eventimu.

*prevod: Od vzhoda do zahoda

Naročnik oglasnega sporočila je Studio Nexus.