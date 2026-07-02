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Avtor:
I. J.

Četrtek,
2. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur

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Spotkast Spotkast Aleksander Mežek rak

Četrtek, 2. 7. 2026, 4.00

6 ur

Aleksander Mežek odkrito o zdravljenju raka

Avtor:
I. J.

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Aleksander Mežek THUMB

Eva Cimbola je v Spotkastu gostila legendarnega slovenskega kantavtorja Aleksandra Mežka, ki je odkrito in povsem brez zagrenjenosti spregovoril tudi o bolezni, posledice katere je čutil še pred kratkim. Izsek iz pogovora si lahko ogledate že zdaj, celotni epizodi pa prisluhnite v petek.
Aleksander Mežek je v poglobljenem pogovoru za Spotkast razgrnil svoj pogled na ustvarjalnost in nastopanje ter odgovoril tudi na vprašanje, ali mora kantavtor trpeti, da lahko napiše dobro pesem. Povedal je svojo neverjetno življenjsko zgodbo in mnoge anekdote, razkril pa je tudi stično točko z Audrey Hepburn, ki jo je nekoč srečal. Jasno je izrisal svoje vrednote, ki jim je, tako kot domači Gorenjski, ostal zvest vse življenje. In, ne nazadnje, kaj ga je skozi vse preizkušnje gnalo naprej? Kako bi rad, da si ga ljudje zapomnijo?
Celoten pogovor z Aleksandrom Mežkom za Spotkast bo na Siol.net objavljen v petek. Vabljeni k poslušanju!

Spotkast poiščite na Siol.net ali vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.

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