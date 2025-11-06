AGENCIJA ZA RAZHODE - ko konec ljubezni postane nov začetek!

Ste si kdaj že zaželeli, da bi za vas nekdo drug opravil vse tiste neprijetne naloge v življenju? Recimo, da bi lahko najeli nekoga, ki bi namesto vas izrekel besede, ki gredo zares težko z jezika: "Ne strinjam se s tabo" ali pa "Odločeno je, odhajam"? Ali pa "Draga, nisem pravi zate"? Če ste na to kdaj pomislili in tega nikoli zares izrekli, potem je Agencija za razhode točno to, na kar v poplavi storitev moderne družbe še niste naleteli. Šala? Sploh ne!

Foto: Marko Delbello Ocepek / Špas teater

Kaj, ko bi lahko razhod naročili kot dostavo pizze, z nasmehom na obrazu in ne da bi vas pri tem kdo zares obsojal? Zaenkrat se to zdi kot en velik "Saj ni res, pa je!"

Kje so meje med ljubeznijo in poslom?

Če je bilo razmerje včasih izključno stvar dveh ljudi, je tudi najemanje profesionalca, ki bo namesto vas končal razmerje, v današnji novi sodobnosti povsem mogoče.

Vsi vemo, da je končati razmerje lahko prava drama, polna solz, jeze in zmedenosti. Zato se je rodila ideja o Agenciji za razhode, ki razhod izpelje brez nepotrebnih čustvenih zapletov in neprijetnih dialogov. Preprosto in učinkovito, kot vsaka dobra storitev.

Predstavljajte si, da ste že odločeni – konec je. Partnerja pa ne znate izpustiti iz svojega življenja. No ja, ali pa sodelavca, službo, prijatelja, soseda … Naš najvišji šef, slaba vest, se bo hitro začela oglašati! Morda je ravno profesionalec, ki bo to storil namesto nas, prava rešitev. Če vam je všeč, da se to zgodi s kančkom humorja, potem Agencija za razhode ponuja povsem nov pristop: lahkotnejši, s smehom in veliko dozo humorja, ki ju sicer najdemo le v dobri komediji.

Razhodov je veliko, o njih ne govorimo radi, a bi morali

V Sloveniji se število ločitev iz leta v leto spreminja; v letu 2022 smo imeli denimo 2.149 razvez zakonskih zvez – ob 6.768 porokah je delež ločenih še vedno debelih 30 odstotkov! Ob ločitvi je povprečna starost moških 48 let, žensk pa 45 let. Skoraj vsakdo je po ločitvi materialno na slabšem, če ne sodi ravno v razred najbogatejših, pravi statistika. In tudi zato je dobro, da se o razhajanjih čim več pogovarjamo in na ta način morda kakšen razhod tudi preprečimo ali ga naredimo bolj prijetnega. Storitev v resnici obstaja (vsaj) v Združenih državah, zdaj pa prihaja tudi v Slovenijo!

Zgodba, ki (končno) govori o tem, česar nočemo slišati

Čeprav se v Sloveniji o ločitvah pogosto ne govori na glas, je to tema, ki se nas vse v nekem trenutku dotakne. Če se torej vsak tretji zakon konča z ločitvijo, gre pri tem dejansko za intimno in težko temo med dvema. Vendar pa je pomembno, da se o tem govori – in predvsem, da na ta neizogibni del naših odnosov skušamo pogledati še z drugačne perspektive. Najbolje s humorjem!

Foto: Marko Delbello Ocepek / Špas teater

Odlična "poslovna ideja"! Zakaj?

V zvezi, v razhajanju, poročeni ali ločeni … SMEH dokazano ugodno vpliva na stabilnost in kakovost vsakršne zveze: krepi čustveno povezanost (lažje premagovanje konfliktov, skupno nastopanje proti izzivom), zmanjšuje stres in napetost (sprošča endorfine, umirja napetost, znižuje število prepirov), povečuje intimnost, izboljšuje komunikacijo in ima tudi dolgoročne učinke (kakovostnejše življenje, večje zadovoljstvo, sreča). Zato, pari, smejte se!

BANNER1

V najbolj nasmejanem slovenskem gledališču Špas teatru so združili humor z gledališkim raziskovanjem naših vsakdanjih izzivov in resnic o razhodih – ustvarili so predstavo o nenavadni agenciji, ki nas skuša spodbuditi k zavedanju o tem, da so ločitve sicer boleče, ampak se je treba ob njih naučiti spopadati s težkimi temami z najmočnejšim "orožjem" – nasmehom.

Strah pred koncem je večji od samega konca

AGENCIJA ZA RAZHODE večkrat nagrajenega avtorja Tristana Petitgirarda ni le komedija o nenavadni 'poslovni ideji', temveč duhovita analiza sodobnih odnosov, kjer je strah pred prekinitvijo zveze pogosto večji od tistega ob dejanskem razhodu. Komedija je preplavljena z zabavnimi zapleti, ki pa se dotaknejo tudi trenutkov, zaradi katerih so ločitve včasih tako težke. Dejstvo je, da res ni lahko nekoga zapustiti. In če se je kdo kdaj spraševal, kako bi bilo, če bi razhod opravil namesto vas 'agent', mu bo nova predstava dala kar nekaj zabavnih odgovorov.

Dobrodošli v Špas teater, ki letos praznuje 28 let delovanja in več kot 2.800.000 obiskov gledališča

Špas teater 7. novembra v Kulturnem domu Mengeš predstavlja prvo slovensko različico francoske komedije AGENCIJA ZA RAZHODE (izvirno Rupture à domicile) nagrajenega francoskega avtorja in režiserja Tristana Petitgirarda, ki je bil v letu 2015 nominiran za najprestižnejšo francosko gledališko nagrado Molière v kategoriji najboljši živeči frankofoni avtor, leta 2019 pa je celo prejel Molièrejevo nagrado za najboljšega režiserja zasebne gledališke produkcije in nagrado za najboljšo predstavo.

Razhodi na ključ

Poglejmo zgodbo nove komedije Špas teatra. Eric (Domen Valič) je agent za razhode. Njegova naloga je preprosta: z nasmehom na obrazu in brez drame ali solz sporočiti partnerju svojega naročnika, da je konec. Za svoje stranke na profesionalen in dovršen način konča njihove zveze. Nič ni prepuščeno naključju: scenariji so skrbno načrtovani, storitve tudi paketne in celo darila ob razhodu so del storitve.

Vse poteka kot po maslu, dokler ga tistega usodnega večera ne najame Srečo (Luka Cimprič), da pretrga razmerje s Floro (Lara Komar), žensko Erikove preteklosti, tisto, ki je pred leti odšla brez pojasnila … In zanj preprosta naloga nenadoma ni več tako zelo enostavna! Še posebej, ker si naročnik nenadoma premisli …

SLIKA1

V predstavi AGENCIJA ZA RAZHODE Špas teatra se zgodi vse, kar si lahko predstavljate, da bi lahko šlo narobe pri razhajanju in še več. Pričakujte mešanico ljubezenskih prepletanj in zapletanj, čustvene zmedenosti, zabavnih dialogov, humornih trenutkov in seveda – eno veliko komedijo, ki iz scene v sceno razbija tabu teme o razhodih. Le zakaj ne? Ločitve so dovolj težke same po sebi, zakaj ne bi v njih našli nekaj materiala za smeh, četudi je v ozadju veliko čustev in dramatičnosti?

SLIKA2

Opomba pod sliko: Glavni junaki nove komedije AGENCIJA ZA RAZHODE: Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič (foto: Marko Ocepek | Špas teater press)

Zvezdniška zasedba na slovenskih odrih

Domen Valič je odličen in vsestranski igralec, prejemnik Zlate paličice in nominacije Žarometi 2017 za najboljšega igralca, ki se je uveljavil tudi v širšem gledališkem prostoru in na televiziji, igra pa tudi v komični drami OBISKI VEDNO ZVONIJO OB NEPRAVEM ČASU v produkciji Špas teatra ter nas zabava v seriji Ja, Chef!

Lara Komar je slovenska igralka in članica Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki jo širša publika pozna po vlogi fotografinje Irene v seriji Reka ljubezni (v kateri tudi igra skupaj z Domnom Valičem) in je leta 2018 prejela naziv Femme Fatale.

Luka Cimprič je izjemen dramski, gledališki, televizijski in filmski igralec, ki je odigral preko 40 različnih gledaliških vlog. Igral je v filmih Gremo mi po svoje (2010), Izlet (2011) in Prekletstvo Valburge (2019), v serijah Hiša ljubezni, prvem legalnem bordelu v Sloveniji, in v seriji Ja, Chef!

Režijo je prevzel Žiga Flajnik, inovativni režiser, scenograf in soavtor, ki pozna gledališče v najmanjši detajl. Kot "otrok gledališča" je odraščal v svetu produkcije gledaliških predstav in pokazal sposobnost ustvarjanja intimnih, iskrenih in duhovitih predstav (Ljubezenske prevare, Iluzija, Kako se znebiti bodočega moža, Obiski vedno zvonijo ob nepravem času).

Špas teater prinaša smeh, tolažbo ali celo nekoliko bolj človeški pristop do razhoda

Komedija AGENCIJA ZA RAZHODE ne pomaga le zmanjševati bremena ob razhodih, ampak nas spodbuja, da se v ločitev zazremo kot na nekaj, kar bo morda bolelo, a bo zagotovo prineslo tudi marsikaj dobrega – na primer nov začetek. Novi začetki so dobri, ker nas pomikajo iz cone udobja in prinašajo svežino! Če je torej mogoče nek povsem človeški in vsakdanjih izziv spremeniti v priložnost za smeh, toliko bolje. Tega se moramo naučiti vsi!

Predstava želi s humorjem osvetliti občutke ob razhodu, ki so vse prej kot lahki. Jih narediti človeške in ne nekaj, česar bi se morali bati. Najpomembneje, Agencija za razhode si prizadeva, da vsak razhod postane nekoliko manj boleč in bolj 'normalen' za vse. Če na razhajanje pogledamo z dovolj distance, se zna pokazati tudi pozitiven in optimističen vidik.

Slab začetek, dober konec, pravi stara modrost!

Pridružite se zabavnemu potovanju posameznika skozi razhod in nove začetke! Spored AGENCIJA ZA RAZHODE (Kulturni dom Mengeš in dvorane po Sloveniji). Na povezavi najdete termine in lokacije predstav vse do konca leta – pohitite, saj so bile prve tri predpremiere razprodane že daleč pred prvo predstavo. Ne zamudite edinstvene priložnosti, da uživate v zabavni, a nežni predstavi, ki vam bo pokazala, da tudi konec ljubezni ni nujno konec sveta – ampak zgolj NOV ZAČETEK. Ta pa je vedno nova priložnost, da ga oblikujete po svojih željah.

Naročnik oglasnega sporočila je ŠPAS TEATER.