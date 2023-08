Zvezdnikov umetni nos razburja: je res stereotipno "judovski"?

Ta teden je Netflix objavil prvi napovednik filma Maestro, v katerem Bradley Cooper igra slavnega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina. Mojstri maske so v filmu opravili ogromno dela, Cooper namreč Bernsteina igra tako v mladih kot v poznih letih, in ko so v javnost prišle prve fotografije s snemanja, so številni osupnili ob igralčevi preobrazbi.

Že takrat, sploh pa po premieri napovednika, pa je pozornost številnih pritegnila podrobnost na igralčevem obrazu – opazno povečan nos. Res je, da je bil Bernsteinov nos vse prej kot majhen, toda po mnenju številnih bi Cooper lahko slavnega dirigenta igral tudi brez te proteze.

"Če je lahko Človeka slona igral brez kakršnihkoli pritiklin, bi lahko tudi judovskega moškega odigral brez dodatkov, predvsem 'judovskega nosu'," je za Page Six dejala Tracy-Ann Oberman, igralka judovskega rodu, in s Človekom slonom merila na gledališko igro o fizično deformiranem moškem, v kateri je igral Cooper. Dodala je, da je umetni "judovski nos" enako žaljiv kot polt, umetno obarvana v črno ali rumeno.

Film o Bernsteinu je primerjala z uspešnico Oppenheimer, v kateri je glavni junak prav tako Jud. "Cillian Murphy je Oppenheimerja upodobil z močjo svoje igre in mu ni bilo treba 'nositi' nosa," je dejala.

Podobne pomisleke je izrazilo tudi več uporabnikov družabnega omrežja X, nekdanjega Twitterja. "Bradley Cooper, ki za vlogo Leonarda Bernsteina nosi umeten nos, pomeni enako, kot bi si obraz obarval v črno, svoj lik bi moral znati upodobiti s svojo igro," je zapisala neka uporabnica in dodala: "Leonard Bernstein sploh ni imel takega nosa."

Foto: Profimedia

S temi kritikami pa se po drugi strani ni strinjal Josh Malin, igralec prav tako judovskega rodu, ki je v preteklosti pogosto javno protestiral proti antisemitskim izjavam in dejanjem v Hollywoodu, med drugim je ostro kritiziral igralskega kolega Mela Gibsona.

Cooperjev umetni nos se mu ne zdi sporen. "Če bi si igralec nadel velik kljukast nos za vlogo nekega izmišljenega Juda, bi me to zmotilo, saj bi krepilo dobro znan antisemitski stereotip," je dejal, "Judi pač nimajo nič večjih nosov kot vsi drugi ljudje. Toda nos Leonarda Bernsteina je bil velik. In s tem se zame ta zgodba konča."

